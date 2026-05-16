Prediksi Susunan Pemain Final Piala FA Chelsea vs Manchester City: Marc Cucurella Siap Menang di Wembley

JawaPos.com - Marc Cucurella sudah siap membawa Chelsea mengalahkan Manchester City di final Piala FA. Laga tersebut bakal dimainkan di Wembley Stadium, Sabtu (16/5) pukul 21.00 WIB.

Memenangkan Piala FA menjadi pelipur lara bagi Chelsea yang menjalani musim yang pasang surut. Marc Cucurella memastikan bahwa rekan setimnya akan berjuang untuk mendapatkan trofi tersebut.

"Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami, dan kompetisi yang sangat penting. Saya pikir kami telah melalui banyak pasang surut musim ini, tetapi pada akhirnya, kami berjuang untuk memenangkan trofi bersama Chelsea, dan itulah yang kita semua inginkan," kata Marc Cucurella yang dikutip laman resmi Chelsea, Sabtu (16/5).

Bek timnas Spanyol tersebut menegaskan bahwa Chelsea harus main fokus untuk mengalahkan Manchester City. Jika bisa memenangkan Piala FA maka Cucurella bakal membuat sejarah bersama Chelsea.

"Kami akan memberikan 100 persen karena kami bermain melawan tim yang luar biasa, tetapi kami telah menunjukkan bahwa kami adalah pemain yang sangat bagus dan tim yang sangat bagus, dan jika kami berkonsentrasi 100 persen pada pertandingan, kami dapat mengalahkan siapa pun. Kami akan mencoba untuk menang. Chelsea telah memenangkannya berkali-kali, dan mudah-mudahan kami dapat melakukan hal yang sama dan membuat sejarah," jelas Cucurella.

Memenangkan Piala FA dan bermain di Wembley menjadi hal yang istimewa bagi Cucurella. Bek 27 tahun tersebut juga selalu kagum dengan atmosfer di stadion itu.

"Stadion ini sangat istimewa karena merupakan stadion besar dengan banyak sejarah. Tidak mudah mencapai titik ini. Anda perlu memainkan banyak pertandingan, dan kemudian Anda memiliki kesempatan untuk bermain di sana," ujar Cucurella.

"Anda melihat stadionnya dan penuh warna, terbagi menjadi dua, dan itu sangat istimewa. Suasananya selalu meriah di sana, dan memiliki tanggung jawab serta kesenangan untuk bermain di final selalu istimewa," pungkas pemain nomor punggung 3 tersebut.