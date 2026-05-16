Jose Mourinho Buka Suara Soal Konflik Mbappe dan Arbeloa di Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho kembali menjadi sorotan di tengah rumor yang mengaitkannya dengan kursi pelatih Real Madrid. Namun, pelatih Benfica itu masih memilih menahan diri untuk membahas masa depannya secara terbuka.

Menjelang laga terakhir Benfica musim ini melawan Estoril, Jose Mourinho mengungkapkan belum melihat tawaran kontrak baru yang diajukan klub. Mourinho masih memiliki kontrak satu tahun di Estadio da Luz.

Presiden Benfica Rui Costa disebut ingin mempertahankan Jose Mourinho lebih lama. Tapi sang pelatih tampaknya masih ingin menunggu sebelum mengambil keputusan besar.

Baca Juga: Alasan Kylian Mbappe Jadi Cadangan Saat Real Madrid Hadapi Real Oviedo

”Ya, saya menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Benfica pada hari Rabu. Tawaran itu diberikan kepada agen saya, tetapi saya tidak ingin melihatnya, mencari tahu tentangnya, atau menganalisisnya. Saya baru akan melakukannya mulai hari Minggu,” papar Jose Mourinho.

Minggu Depan Akan Penting Melansir Football Espana, pekan lalu Mourinho sempat mengatakan bahwa pembahasan soal masa depannya akan dilakukan pada Senin. Meski rumor menuju Real Madrid semakin kencang, dia tetap membantah adanya komunikasi resmi dengan Los Blancos.

”Mereka tidak pernah memberi tahu saya bahwa mereka memiliki tawaran untuk ditunjukkan kepada saya. Baik presiden maupun orang penting lainnya di organisasi tersebut. Tetapi jika mereka memberi tahu saya, saya akan menjawab dengan cara yang sama persis,” terang dia.

Baca Juga: Jamie Carragher Buka Suara Soal Rumor Xabi Alonso Jadi Pelatih Chelsea

Mourinho juga menegaskan bahwa Benfica tetap lebih besar daripada siapa pun yang ada di klub.

”Benfica jauh lebih besar dari saya; tidak ada perbandingan. Klub ini lebih besar dari siapa pun, pelatih, pemain, presiden, siapa pun. Oleh karena itu, sejauh menyangkut situasi pribadi saya, saya rasa tidak ada alasan untuk khawatir, karena klub ini lebih besar dari siapa pun, dan tidak perlu khawatir jika seseorang pergi,” tutur Jose Mourinho.