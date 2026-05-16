Alvaro Arbeloa Bantah Keras Klaim Mbappe Soal 'Striker Pilihan Keempat'

JawaPos.com - Drama di Real Madrid kembali memanas setelah Álvaro Arbeloa secara terbuka membantah pernyataan Kylian Mbappé usai kemenangan 2-0 atas Real Oviedo.

Sebelumnya, Mbappé mengejutkan publik dengan mengklaim bahwa dirinya diberitahu oleh Arbeloa kalau ia kini hanyalah “penyerang pilihan keempat” di skuad Madrid.

Komentar tersebut langsung menjadi bahan pembicaraan besar di Spanyol, apalagi hubungan Mbappé dengan fans Bernabéu memang sedang tidak baik-baik saja dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, melansir Diario AS, saat ditanya soal klaim itu, Arbeloa langsung menepisnya.

“Saya berharap punya empat striker. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak punya empat striker, dan saya tidak mengatakan itu.”

“Anda pasti salah paham; saya tidak yakin harus berkata apa.”

Arbeloa Tegaskan Mbappé Tetap Penting Meski mencadangkan Mbappé saat melawan Oviedo, Arbeloa menegaskan bahwa sang pemain tetap menjadi bagian penting dalam rencananya.

Ia menjelaskan keputusan tersebut murni soal kebugaran dan pengelolaan skuad, bukan karena menurunnya status Mbappé di tim.