M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 17 Mei 2026 | 00.19 WIB

Pelatih Real Oviedo Terkejut Lihat Fans Bernabeu Cemooh Kylian Mbappe

Pelatih Real Oviedo, Guillermo Almada, mengaku heran melihat Kylian Mbappe mendapat cemoohan dari fans Real Madrid di Santiago Bernabeu saat laga kontra Oviedo. (Instagram/@k.mbappe)

JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali menjadi pusat perhatian di Santiago Bernabéu. Namun kali ini bukan karena gol atau aksi magisnya, melainkan karena reaksi keras para pendukung Real Madrid yang mencemoohnya sepanjang laga melawan Real Oviedo.

Situasi itu bahkan membuat pelatih Oviedo, Guillermo Almada, ikut terkejut.

Real Madrid memang berhasil menang 2-0 atas Oviedo, tetapi atmosfer pertandingan terasa jauh dari nyaman. Ketegangan di tribun penonton menjadi sorotan utama sepanjang malam, terutama ketika Mbappe masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua.

Setiap sentuhan bola dari sang bintang Prancis langsung disambut siulan dan ejekan dari sebagian fans Bernabéu.

Sebaliknya, veteran Oviedo, Santi Cazorla, justru mendapat sambutan hangat dan emosional saat masuk ke lapangan. Momen itu menciptakan kontras yang cukup tajam di stadion.

Almada Soroti Atmosfer Panas di Bernabeu

Melansir Diario AS, usai pertandingan, Almada mengaku kecewa dengan hasil akhir, tetapi ia juga menyoroti suasana yang terjadi selama laga berlangsung.

“Menurut saya, kami mengendalikan pertandingan dengan baik di beberapa momen dan menciptakan beberapa peluang menjanjikan. Kami berharap bisa lebih banyak menguasai permainan.”

“Yang bisa saya katakan adalah kami senang dengan komitmen para pemain, tetapi kami berharap bisa memberikan hasil yang berbeda kepada para penggemar kami.”

Pelatih asal Uruguay itu merasa Oviedo sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang cukup baik, walau akhirnya gagal memaksimalkan peluang yang ada.

