Alasan Kylian Mbappe Jadi Cadangan Saat Real Madrid Hadapi Real Oviedo

JawaPos.com - Drama di Real Madrid belum juga mereda. Sang pelatih Alvaro Arbeloa mencadangkan Kylian Mbappe saat menghadapi Real Oviedo.

Laporan terbaru dari jurnalis Juanma Castano memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Real Madrid. Melansir akun X El Partidazo de COPE, jurnalis Castano menjelaskan bahwa Alvaro Arbeloa diduga sengaja tidak memainkan Kylian Mbappe sejak menit pertama demi melindunginya dari reaksi negatif suporter.

”Dia memasukkannya pada menit ke-69, dan itu adalah akhir dari semuanya,” jelas Castano.

Menurut dia, atmosfer di Bernabeu sudah sangat tidak bersahabat bahkan sebelum laga dimulai. Jika dia diturunkan sebagai starter hari ini, Mbappe pasti akan dicemooh dalam tiga sentuhan pertamanya.

Keputusan Arbeloa kemungkinan bukan murni soal performa atau kondisi fisik, melainkan upaya untuk meredam tekanan terhadap sang superstar Prancis.

Situasi Justru Makin Memburuk Meski niatnya mungkin untuk melindungi pemain, keputusan Arbeloa justru dianggap memperburuk keadaan. Mbappe masuk menggantikan Gonzalo Garcia, salah satu pemain yang malam itu mendapat dukungan penuh dari fans Bernabeu.

Pergantian tersebut langsung mengubah atmosfer stadion. Begitu Mbappe memasuki lapangan, siulan dan cemoohan mulai terdengar dari berbagai sudut tribune.

Menurut Castano, Mbappe langsung memahami pesan dari para penonton dan merasa dirinya benar-benar menjadi target kemarahan publik Bernabeu. Tak lama setelah pertandingan selesai, sang pemain kemudian muncul di zona wawancara dan secara terbuka meluapkan kekesalannya kepada media.