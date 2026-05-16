Manchester United Segera Permanenkan Michael Carrick, Kontrak Dua Tahun Hampir Rampung

JawaPos.com - Manchester United dikabarkan telah mengajukan tawaran awal kepada Michael Carrick berupa kontrak berdurasi dua tahun sebagai pelatih kepala dengan opsi perpanjangan satu musim hingga 2029.

Langkah itu diambil setelah pemilik bersama klub Sir Jim Ratcliffe memberikan persetujuan menyusul rapat komite eksekutif pekan ini. Dalam rapat itu, CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox merekomendasikan agar Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih tetap Manchester United.

Dilansir dari The Athletic, negosiasi saat ini masih berlangsung dan sejumlah detail masih perlu diselesaikan. Namun, ada kemungkinan kesepakatan dapat dicapai sebelum laga kandang terakhir musim ini melawan Nottingham Forest pada Minggu (17/5).

Jika terealisasi, Michael Carrick berpeluang menutup musim di Old Trafford dengan status yang jelas sebagai pelatih utama musim depan.

Dari sisi staf pelatih, sebagian besar tim pendukung Carrick diproyeksikan tetap bertahan. Asisten pelatih Steve Holland disebut memiliki peran penting dan kemungkinan besar akan mendapatkan kontrak baru, bersama pelatih Jonathan Woodgate, Jonny Evans, serta Travis Binnion.

Selain itu, Craig Mawson diperkirakan tetap melanjutkan perannya sebagai pelatih kiper tim utama setelah sebelumnya dipromosikan pascakepergian Ruben Amorim.

Manchester United juga berencana memperkuat struktur kepelatihan dengan menambah pelatih khusus situasi bola mati. Nama Andreas Georgson disebut sebagai kandidat potensial untuk kembali, mengingat kontribusinya yang cukup positif pada musim 2024/2025. Saat ini, Georgson menjadi bagian staf Tottenham Hotspur di bawah pelatih Thomas Frank.

Di tengah proses negosiasi, Carrick terlihat menghadiri final FA Youth Cup bersama Berrada dan Wilcox di Joie Stadium, saat tim U-18 Manchester United kalah 1-2 dari rival sekotanya, Manchester City.