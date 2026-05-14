Manchester United bakal Putuskan Pelatih Musim Depan Sebelum Dimulainya Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Manchester United tampaknya semakin dekat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pelatih kepala mereka musim depan.
Melansir Four Four Two, klub disebut ingin mengambil keputusan sebelum Piala Dunia dimulai demi menghindari ketidakpastian panjang selama bursa transfer musim panas. Dan saat ini, nama Michael Carrick justru berada di posisi terdepan.
Pelatih interim United itu disebut berhasil meyakinkan jajaran manajemen klub lewat performa impresif dalam beberapa bulan terakhir. Carrick kini dikabarkan mendapat dukungan penuh dari CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox untuk dipertahankan secara permanen.
Keduanya disebut akan merekomendasikan Carrick kepada Sir Jim Ratcliffe dalam pertemuan internal klub terkait arah proyek musim depan.
Awalnya, banyak pihak memperkirakan Manchester United akan mencari nama besar lain setelah berpisah dengan Ruben Amorim. Namun performa Carrick selama masa interim tampaknya mulai mengubah pandangan manajemen klub.
Sejak mengambil alih tim, Carrick mencatatkan hasil yang cukup meyakinkan di Premier League.
Dari 15 pertandingan liga, United berhasil meraih 10 kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya dua kekalahan. Selain itu, Carrick juga sukses membawa Setan Merah kembali lolos ke Liga Champions.
Catatan tersebut dianggap cukup untuk membangun keyakinan bahwa Carrick layak mendapatkan kesempatan memimpin proyek jangka panjang di Old Trafford.
Meski begitu, masih ada keraguan mengenai apakah Carrick mampu menghadapi tekanan penuh sebagai pelatih utama dalam satu musim lengkap, terutama dengan jadwal padat yang melibatkan Liga Champions, Premier League, dan kompetisi domestik lainnya.
Namun United disebut melihat Carrick sebagai sosok yang bisa membawa stabilitas yang selama ini sulit mereka temukan sejak era Sir Alex Ferguson berakhir.
Dalam beberapa tahun terakhir, Manchester United memang terus berganti pelatih tanpa hasil yang benar-benar konsisten.
