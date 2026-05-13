Rumor Transfer: Manchester United Siap Tampung Valverde Jika Hengkang dari Real Madrid

JawaPos.com - Manchester United dikabarkan siap memanfaatkan situasi panas yang sedang terjadi di Real Madrid dengan mencoba mendatangkan Federico Valverde pada bursa transfer musim panas.

Gelandang asal Uruguay itu disebut mulai tersisih di Santiago Bernabeu setelah terlibat konflik serius dengan rekan setimnya, Aurelien Tchouameni. Situasi tersebut bahkan disebut membuat hubungan Valverde dengan sejumlah tokoh penting di ruang ganti Real Madrid memburuk drastis.

Laporan yang beredar menyebut pertengkaran di tempat latihan berujung cukup serius hingga Valverde mengalami gegar otak dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat insiden itu, musim Valverde juga berakhir lebih cepat dari perkiraan.

Tak lama setelah kejadian tersebut, Valverde sempat mengeluarkan pernyataan publik dan menyampaikan permintaan maaf. Namun suasana internal klub disebut belum benar-benar mereda.

Yang membuat situasinya semakin rumit, beberapa figur senior di ruang ganti Madrid dikabarkan justru mendukung Tchouameni. Kondisi itu memunculkan spekulasi bahwa Los Blancos mulai mempertimbangkan kemungkinan menjual Valverde pada akhir musim nanti.

Melansir Daily Star, Manchester United pun disebut terus memantau perkembangan situasi tersebut. Klub asal Inggris itu memang sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah dan siap melakukan perombakan besar musim panas ini.

Casemiro Pergi dari Old Trafford Casemiro diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford setelah musim berakhir, sementara Manuel Ugarte juga berpotensi dilepas apabila ada tawaran yang sesuai.

Karena itu, United mulai menyusun daftar target baru untuk memperkuat sektor tengah. Selain Valverde, beberapa nama lain yang juga masuk radar antara lain Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton, hingga Tchouameni.