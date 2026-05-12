Manchester United Berpeluang Raup Tambahan Rp 2,7 Triliun usai Lolos ke Liga Champions

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (ig @manutd)
JawaPos.com–Manchester United memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Setelah semusim penuh tanpa sepak bola Eropa di Old Trafford, kembalinya Setan Merah ke kompetisi elite UEFA diperkirakan akan membawa dampak finansial yang sangat besar bagi klub. Bukan cuma soal gengsi, tapi juga soal uang dalam jumlah fantastis.
Menurut laporan Football Insider, mantan penasihat keuangan Manchester City Stefan Borson memperkirakan, Manchester United bisa memperoleh tambahan pemasukan hingga £130 juta berkat lolos ke Liga Champions musim depan. Saat ini, United dipastikan finis minimal di posisi lima besar Premier League dan masih berpeluang menutup musim di posisi ketiga.
Musim 2024/25 memang berjalan mengecewakan bagi klub tersukses Inggris tersebut. Tidak ada pertandingan Eropa di Old Trafford sepanjang musim, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah modern United. Namun, situasi itu kini mulai berubah drastis.
Football Insider sebelumnya melaporkan bahwa Manchester United sudah dijamin menerima sekitar £37 juta hanya dari hadiah partisipasi Liga Champions. Namun menurut Borson, angka sebenarnya bisa jauh lebih besar jika dihitung secara keseluruhan.
”Bagi Manchester United, Anda akan mendapatkan peningkatan nilai transfer dibandingkan musim ini setidaknya sebesar £100 juta jika memperhitungkan jadwal pertandingan, bahkan jika mereka tersingkir di babak play off atau babak 16 besar,” ujar Borson.
”Bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, mereka kemungkinan besar masih akan menghasilkan £100 juta pada hari pertandingan, ditambah uang komersial dari UEFA. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan pada pendapatan kotor,” imbuh dia.
Pendapatan itu datang dari berbagai sumber, mulai dari hak siar, bonus UEFA, penjualan tiket pertandingan kandang, hospitality, hingga peningkatan nilai sponsor. Dengan atmosfer Liga Champions kembali hadir di Old Trafford, pemasukan matchday United diperkirakan melonjak signifikan dibanding musim ini.
Bukan hanya UEFA yang membawa kabar baik. The Athletic melaporkan bahwa perusahaan taruhan Betway sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk menjadi sponsor perlengkapan latihan baru Manchester United dalam kesepakatan bernilai lebih dari £18 juta. Borson menilai kesepakatan seperti itu juga tidak lepas dari faktor Liga Champions.
”Kami juga melihat bahwa mereka memiliki sponsor perlengkapan latihan baru, yang mendatangkan pendapatan yang hilang musim lalu setelah pemutusan kontrak, jadi itu mendatangkan tambahan £20 juta. Apakah mereka akan mendapatkannya tanpa bermain di Liga Champions? Mungkin saja, tetapi mungkin di level yang lebih rendah,” ujar Borson.
