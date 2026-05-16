Analisis: Karier Harvey Elliott dalam Limbo, Terjebak Mimpi Buruk Aston Villa dan Liverpool

Masa depan Harvey Elliott terlihat sangat tidak pasti setelah musim yang buruk saat dipinjamkan ke Aston Villa. (Dok. UEFA)
JawaPos.com – Mimpi buruk Harvey Elliott di Aston Villa segera berakhir. Namun, sebelum itu gelandang muda Liverpool tersebut masih harus menjalani satu momen yang terasa janggal.
Jumat malam waktu setempat, Elliott hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan ketika Aston Villa dan Liverpool, dua klub yang sama-sama membayar gajinya, berduel memperebutkan tiket Liga Champions musim depan. Ironisnya, dia tak dianggap sebagai opsi utama di kedua kubu.
Harvey Elliott menghabiskan sebagian besar musim ini dalam situasi limbo, terjebak di ruang abu-abu tanpa kepastian arah karier.
Dipinjam Aston Villa tetapi jarang dimainkan, sementara peluang kembali masuk rencana Liverpool juga belum jelas. Di satu sisi dia masih berstatus aset klub besar, tetapi di sisi lain nyaris tak mendapat panggung untuk menunjukkan kualitasnya.
Bagi pemain yang sebelumnya digadang sebagai salah satu talenta menjanjikan Inggris, kondisi seperti itu bisa menjadi fase paling menyulitkan dalam perjalanan karier profesionalnya.
Status pinjaman membuat pemain 23 tahun itu tak bisa menghadapi klub induknya. Tetapi larangan bermain tersebut bukan masalah terbesar. Persoalan sesungguhnya adalah masa depannya yang makin kabur.
Sepanjang musim di Villa Park, Elliott nyaris menghilang. Total menit bermainnya hanya mencapai 277 menit. Sebuah angka yang sangat jauh dari ekspektasi ketika dia datang dengan status pinjaman musim panas lalu.
Pelatih Liverpool Arne Slot memastikan Elliott akan kembali ke Merseyside karena kontraknya masih berlaku. Namun, itu tak otomatis menjamin tempat di skuad musim depan.
Situasi tersebut bahkan membuat manajer Aston Villa Unai Emery angkat bicara. Dia mengaku tak nyaman dengan kondisi yang dialami Elliott.
"Situasi ini memalukan bagi semua pihak," ujar Emery dikut New York Times. Dia bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada sang pemain.
