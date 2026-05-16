Diving Alexis Mac Allister Bikin Arne Slot dan Jamie Carragher Naik Darah

Alexis Mac Allister jadi sorotan saaat Liverpool kalah dari Aston Villa. (ig @footballsoccermeme)
JawaPos.com - Liverpool kembali mendapat sorotan negatif setelah kekalahan mereka dari Aston Villa, dan kali ini perhatian tertuju kepada Alexis Mac Allister. Gelandang asal Argentina itu membuat Arne Slot dan Jamie Carragher sama-sama frustrasi setelah terjatuh di kotak penalti usai kontak ringan dengan Ezri Konsa.
Insiden tersebut terjadi saat situasi sepak pojok ketika Liverpool sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Namun alih-alih mendapatkan penalti, aksi Mac Allister justru memancing reaksi keras dari kubu sendiri.
Di pinggir lapangan, Arne Slot terlihat langsung memberi isyarat kepada pemainnya untuk bangkit dan melanjutkan permainan. Reaksi Jamie Carragher bahkan lebih pedas lagi.
Melansir Empire of the Kop, saat menjadi komentator di Sky Sports, legenda Liverpool itu tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya melihat aksi Mac Allister.
”Oh. Demi Tuhan. Ini memalukan. Bangunlah. Sungguh. Akan sangat memalukan jika mereka mengusir Konsa karena hal itu. Mac Allister pasti tahu: kita semua melihat tayangan ulangnya. Kita semua bisa melihat apa yang telah dilakukan Konsa. Dia tahu dia tidak bisa lolos begitu saja,” kata Carragher.
Komentar Carragher langsung ramai dibahas karena jarang mantan pemain secara terbuka mengkritik pemain klubnya sendiri sekeras itu saat siaran langsung.
Dari gestur di pinggir lapangan, Slot tampaknya punya pandangan yang sama. Pelatih asal Belanda itu terlihat kesal karena Liverpool sedang tertinggal dan membutuhkan momentum untuk bangkit. Dalam situasi seperti itu, kehilangan waktu hanya untuk berharap penalti jelas bukan hal yang diinginkan.
Apalagi, Liverpool sebenarnya masih punya peluang untuk mengejar hasil saat skor belum terlalu jauh. Sayangnya, drama tersebut justru menjadi awal dari situasi yang makin buruk bagi The Reds.
Setelah VAR memutuskan tidak ada pelanggaran serius dari Konsa, Aston Villa justru berhasil memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Banyak pihak menilai Liverpool memang pantas kalah karena tampil jauh di bawah standar mereka sendiri.
