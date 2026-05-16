Arne Slot Ungkap Kondisi Terkini Alexander Isak Jelang Laga Krusial Liverpool

JawaPos.com - Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Alexander Isak jelang pertandingan terakhir Liverpool musim ini melawan Brentford. Namun kabar tersebut belum sepenuhnya menenangkan para pendukung The Reds.

Arne Slot mengakui belum bisa menjamin apakah striker asal Swedia Alexander Isak akan cukup fit untuk dimainkan dalam laga penting Liverpool lawan Brentford di liga Inggris. Isak masih absen saat Liverpool kalah 4-2 dari Aston Villa pada Jumat (15/5) malam.

Liverpool memilih tidak mengambil risiko terhadap kondisi Alexander Isak yang musim ini terus bermasalah dengan kebugaran sejak didatangkan dari Newcastle United dengan nilai transfer fantastis mencapai £125 juta.

Slot: Saya Tidak Bisa Memberikan Jaminan Melansir Liverpool Echo, Slot menjelaskan bahwa Liverpool sangat berhati-hati menangani kondisi Isak. Cedera patah kaki yang dialami saat melawan Tottenham pada 20 Desember membuatnya harus menepi hampir empat bulan. Meski sudah kembali bermain, kondisi fisiknya disebut belum sepenuhnya stabil.

”Tentu ada peluang. Dia absen di pramusim seperti yang kita semua tahu, lalu kakinya patah. Kami telah berusaha sehati-hati mungkin dengannya. Saya rasa tidak akan mengejutkan siapa pun bahwa jika Anda melewatkan pramusim dan kemudian mengalami patah kaki, cedera ringan dapat terjadi jika Anda kemudian langsung bermain di pertandingan Liga Premier dengan intensitas tinggi,” papar Slot soal kemungkinan Isak tampil melawan Brentford.

Liverpool Kehilangan Banyak Penyerang Situasi Liverpool semakin sulit karena mereka juga kehilangan Hugo Ekitike dalam waktu yang cukup lama akibat cedera tendon Achilles. Hal itu membuat Slot merasa terpaksa memainkan Isak lebih cepat dari yang ideal setelah sang striker pulih.

”Dia agak kurang beruntung karena saat dia kembali, Hugo cedera dan kami lebih membutuhkannya. Saya berharap dia bisa berlatih bersama kami minggu ini, tetapi, ya, saya tidak bisa memberikan jaminan apa pun,” ucap Slot.

Komentar itu menunjukkan bahwa kondisi Isak masih terus dipantau secara hati-hati menjelang laga penentuan kontra Brentford. Bukan cuma Isak yang membuat Slot pusing. Saat melawan Aston Villa, Liverpool juga kehilangan Jeremie Frimpong dan Alisson Becker.