Arne Slot Ungkap Kondisi Terkini Alexander Isak Jelang Laga Krusial Liverpool

Alexander Isak belum tentu bisa tampil pada laga Liverpool vs Brentford. (ig @alex_isak)
JawaPos.com - Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Alexander Isak jelang pertandingan terakhir Liverpool musim ini melawan Brentford. Namun kabar tersebut belum sepenuhnya menenangkan para pendukung The Reds.
Arne Slot mengakui belum bisa menjamin apakah striker asal Swedia Alexander Isak akan cukup fit untuk dimainkan dalam laga penting Liverpool lawan Brentford di liga Inggris. Isak masih absen saat Liverpool kalah 4-2 dari Aston Villa pada Jumat (15/5) malam.
Liverpool memilih tidak mengambil risiko terhadap kondisi Alexander Isak yang musim ini terus bermasalah dengan kebugaran sejak didatangkan dari Newcastle United dengan nilai transfer fantastis mencapai £125 juta.
Melansir Liverpool Echo, Slot menjelaskan bahwa Liverpool sangat berhati-hati menangani kondisi Isak. Cedera patah kaki yang dialami saat melawan Tottenham pada 20 Desember membuatnya harus menepi hampir empat bulan. Meski sudah kembali bermain, kondisi fisiknya disebut belum sepenuhnya stabil.
”Tentu ada peluang. Dia absen di pramusim seperti yang kita semua tahu, lalu kakinya patah. Kami telah berusaha sehati-hati mungkin dengannya. Saya rasa tidak akan mengejutkan siapa pun bahwa jika Anda melewatkan pramusim dan kemudian mengalami patah kaki, cedera ringan dapat terjadi jika Anda kemudian langsung bermain di pertandingan Liga Premier dengan intensitas tinggi,” papar Slot soal kemungkinan Isak tampil melawan Brentford.
Situasi Liverpool semakin sulit karena mereka juga kehilangan Hugo Ekitike dalam waktu yang cukup lama akibat cedera tendon Achilles. Hal itu membuat Slot merasa terpaksa memainkan Isak lebih cepat dari yang ideal setelah sang striker pulih.
”Dia agak kurang beruntung karena saat dia kembali, Hugo cedera dan kami lebih membutuhkannya. Saya berharap dia bisa berlatih bersama kami minggu ini, tetapi, ya, saya tidak bisa memberikan jaminan apa pun,” ucap Slot.
Komentar itu menunjukkan bahwa kondisi Isak masih terus dipantau secara hati-hati menjelang laga penentuan kontra Brentford. Bukan cuma Isak yang membuat Slot pusing. Saat melawan Aston Villa, Liverpool juga kehilangan Jeremie Frimpong dan Alisson Becker.
Sementara beberapa pemain lain seperti Hugo Ekitike, Conor Bradley, dan Giovanni Leoni masih berada dalam daftar cedera jangka panjang. Di tengah situasi tersebut, ada sedikit kabar positif datang dari Wataru Endo.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!