Prediksi Roma vs Lazio 17 Mei 2026: Derby Panas Olimpico, Roma Lebih Percaya Diri!

Pemain AS Roma Kostas Tsimikas.
JawaPos.com - Derby della Capitale kembali hadir akhir pekan ini saat AS Roma menghadapi Lazio pada pekan ke-37 Serie A 2025/2026. Duel dua rival sekota tersebut akan berlangsung di Stadio Olimpico, Minggu (17/5/2026) malam WIB.
Laga ini dipastikan berjalan sengit karena kedua tim sama-sama membawa misi penting menjelang akhir musim.
Roma sedang berjuang mengamankan posisi di papan atas demi tiket Liga Champions musim depan, sementara Lazio mencoba menutup musim dengan hasil positif usai performa mereka mulai menurun dalam beberapa pekan terakhir.
Roma datang ke pertandingan dengan kondisi yang jauh lebih stabil. Tim asuhan Gian Piero Gasperini saat ini duduk di posisi kelima klasemen dengan koleksi 67 poin.
Mereka juga sedang berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan penting 3-2 atas Parma pada laga sebelumnya.
Tidak hanya itu, performa Giallorossi dalam lima pertandingan terakhir juga cukup meyakinkan. Paulo Dybala dan kolega mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang. Ketajaman lini depan menjadi salah satu kekuatan utama Roma dalam periode tersebut.
Roma sukses mencetak 13 gol hanya dalam lima pertandingan terakhir Serie A. Selain agresif di lini serang, mereka juga tampil disiplin saat bertahan. Kombinasi permainan cepat dan dominasi lini tengah membuat Roma cukup sulit dihentikan.
Sebaliknya, Lazio justru sedang berada dalam situasi yang kurang ideal. Tim racikan Maurizio Sarri gagal menunjukkan konsistensi di akhir musim. Dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, Biancocelesti hanya mampu meraih satu kemenangan.
Kekalahan 0-2 dari Inter pada ajang Coppa Italia menjadi pukulan terbaru bagi Lazio. Sebelum itu, mereka juga dibantai Inter dengan skor 0-3 di Serie A.
Permasalahan di lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sarri jelang derby penting ini.
