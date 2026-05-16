Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 16 Mei 2026 | 20.12 WIB

Prediksi Roma vs Lazio 17 Mei 2026: Derby Panas Olimpico, Roma Lebih Percaya Diri!

Pemain AS Roma Kostas Tsimikas. (Dok. Kostas Tsimikas) - Image

Pemain AS Roma Kostas Tsimikas. (Dok. Kostas Tsimikas)

JawaPos.com - Derby della Capitale kembali hadir akhir pekan ini saat AS Roma menghadapi Lazio pada pekan ke-37 Serie A 2025/2026. Duel dua rival sekota tersebut akan berlangsung di Stadio Olimpico, Minggu (17/5/2026) malam WIB.

Laga ini dipastikan berjalan sengit karena kedua tim sama-sama membawa misi penting menjelang akhir musim.

Roma sedang berjuang mengamankan posisi di papan atas demi tiket Liga Champions musim depan, sementara Lazio mencoba menutup musim dengan hasil positif usai performa mereka mulai menurun dalam beberapa pekan terakhir.

Roma datang ke pertandingan dengan kondisi yang jauh lebih stabil. Tim asuhan Gian Piero Gasperini saat ini duduk di posisi kelima klasemen dengan koleksi 67 poin.

Mereka juga sedang berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan penting 3-2 atas Parma pada laga sebelumnya.

Tidak hanya itu, performa Giallorossi dalam lima pertandingan terakhir juga cukup meyakinkan. Paulo Dybala dan kolega mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang. Ketajaman lini depan menjadi salah satu kekuatan utama Roma dalam periode tersebut.

Roma sukses mencetak 13 gol hanya dalam lima pertandingan terakhir Serie A. Selain agresif di lini serang, mereka juga tampil disiplin saat bertahan. Kombinasi permainan cepat dan dominasi lini tengah membuat Roma cukup sulit dihentikan.

Sebaliknya, Lazio justru sedang berada dalam situasi yang kurang ideal. Tim racikan Maurizio Sarri gagal menunjukkan konsistensi di akhir musim. Dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, Biancocelesti hanya mampu meraih satu kemenangan.

Kekalahan 0-2 dari Inter pada ajang Coppa Italia menjadi pukulan terbaru bagi Lazio. Sebelum itu, mereka juga dibantai Inter dengan skor 0-3 di Serie A.

Permasalahan di lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sarri jelang derby penting ini.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Tumbangkan Lazio dan Rebut Trofi Coppa Italia, Lautaro Martinez Senang Inter Milan Bisa Raih Dua Gelar di Akhir Musim - Image
Sepak Bola Dunia

Tumbangkan Lazio dan Rebut Trofi Coppa Italia, Lautaro Martinez Senang Inter Milan Bisa Raih Dua Gelar di Akhir Musim

Kamis, 14 Mei 2026 | 23.28 WIB

Duel Inter Milan Lawan Lazio di Final Coppa Italia, Lautaro Martinez: Ini Laga Sulit!  - Image
Sepak Bola Dunia

Duel Inter Milan Lawan Lazio di Final Coppa Italia, Lautaro Martinez: Ini Laga Sulit! 

Rabu, 13 Mei 2026 | 20.59 WIB

Prediksi Lazio vs Udinese: Susunan Pemain hingga Peluang Gol di Olimpico - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lazio vs Udinese: Susunan Pemain hingga Peluang Gol di Olimpico

Senin, 27 April 2026 | 19.35 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore