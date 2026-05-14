Tumbangkan Lazio dan Rebut Trofi Coppa Italia, Lautaro Martinez Senang Inter Milan Bisa Raih Dua Gelar di Akhir Musim

JawaPos.com - Lautaro Martinez memberikan komentarnya setelah membawa Inter Milan meraih gelar Coppa Italia setelah mengalahkan Lazio. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Kamis (14/5).

Memenangkan trofi Coppa Italia merupakan sebuah peningkatan prestasi bagi Inter Milan dibandingkan musim lalu yang tidak memenangkan apapun. Untuk itu, Lautaro Martinez merasa sangat bangga timnya bisa meraih dia trofi musim ini.

"Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan; tidak mudah untuk memulai kembali setelah tahun lalu. Ini merupakan musim yang benar-benar penting baik dari segi performa maupun hasil. Saya bangga bahwa kami mengakhiri tahun ini dengan trofi lainnya," kata Lautaro Martinez kepada Mediaset yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Kamis (14/5).

Bagi penyerang 28 tahun tersebut, dua gelar yang diraih Inter Milan sangat berarti. Di musim depan, Nerazzurri akan terus menambah gelarnya.

"Inter selalu menjadi perbincangan, kami harus melanjutkan perjalanan kami dan meraih gelar. Hari ini kami bahagia, dua gelar sangat berarti," ujar Lautaro Martinez.

Satu gol berhasil diciptakan Lautaro Martinez pada laga final Coppa Italia. Gol tersebut juga merupakan gol perdananya di Coppa Italia dari dua pertandingan yang dimainkannya.

Bermain selama 77 menit, Martinez sangat efektif dalam melakukan serangan. Melansir Fotmob, dia hanya melepaskan satu tendangan ke arah gawang yang membuahkan gol.