Tumbangkan Lazio dan Rebut Trofi Coppa Italia, Lautaro Martinez Senang Inter Milan Bisa Raih Dua Gelar di Akhir Musim

Lautaro Martinez (tengah) saat angkat trofi Coppa Italia. (Dok. Lautaro Martinez)
JawaPos.com - Lautaro Martinez memberikan komentarnya setelah membawa Inter Milan meraih gelar Coppa Italia setelah mengalahkan Lazio. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Kamis (14/5).
Memenangkan trofi Coppa Italia merupakan sebuah peningkatan prestasi bagi Inter Milan dibandingkan musim lalu yang tidak memenangkan apapun. Untuk itu, Lautaro Martinez merasa sangat bangga timnya bisa meraih dia trofi musim ini.
"Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan; tidak mudah untuk memulai kembali setelah tahun lalu. Ini merupakan musim yang benar-benar penting baik dari segi performa maupun hasil. Saya bangga bahwa kami mengakhiri tahun ini dengan trofi lainnya," kata Lautaro Martinez kepada Mediaset yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Kamis (14/5).
Baca Juga:Waduh! PSG Kehilangan Enam Pemain karena Cedera Jelang Kontra Arsenal di Final Liga Champions
Bagi penyerang 28 tahun tersebut, dua gelar yang diraih Inter Milan sangat berarti. Di musim depan, Nerazzurri akan terus menambah gelarnya.
"Inter selalu menjadi perbincangan, kami harus melanjutkan perjalanan kami dan meraih gelar. Hari ini kami bahagia, dua gelar sangat berarti," ujar Lautaro Martinez.
Satu gol berhasil diciptakan Lautaro Martinez pada laga final Coppa Italia. Gol tersebut juga merupakan gol perdananya di Coppa Italia dari dua pertandingan yang dimainkannya.
Bermain selama 77 menit, Martinez sangat efektif dalam melakukan serangan. Melansir Fotmob, dia hanya melepaskan satu tendangan ke arah gawang yang membuahkan gol.
Gelar Coppa Italia ketiga sudah berhasil dikoleksi Lautaro Martinez. Sementara Inter Milan, meraih 10 gelar di ajang tersebut.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat