Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 14 Mei 2026 | 23.28 WIB

Tumbangkan Lazio dan Rebut Trofi Coppa Italia, Lautaro Martinez Senang Inter Milan Bisa Raih Dua Gelar di Akhir Musim

Lautaro Martinez (tengah) saat angkat trofi Coppa Italia. (Dok. Lautaro Martinez) - Image

Lautaro Martinez (tengah) saat angkat trofi Coppa Italia. (Dok. Lautaro Martinez)

JawaPos.com - Lautaro Martinez memberikan komentarnya setelah membawa Inter Milan meraih gelar Coppa Italia setelah mengalahkan Lazio. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadio Olimpico, Kamis (14/5).

Memenangkan trofi Coppa Italia merupakan sebuah peningkatan prestasi bagi Inter Milan dibandingkan musim lalu yang tidak memenangkan apapun. Untuk itu, Lautaro Martinez merasa sangat bangga timnya bisa meraih dia trofi musim ini.

"Ini adalah pencapaian yang sangat signifikan; tidak mudah untuk memulai kembali setelah tahun lalu. Ini merupakan musim yang benar-benar penting baik dari segi performa maupun hasil. Saya bangga bahwa kami mengakhiri tahun ini dengan trofi lainnya," kata Lautaro Martinez kepada Mediaset yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Kamis (14/5).

Bagi penyerang 28 tahun tersebut, dua gelar yang diraih Inter Milan sangat berarti. Di musim depan, Nerazzurri akan terus menambah gelarnya.

"Inter selalu menjadi perbincangan, kami harus melanjutkan perjalanan kami dan meraih gelar. Hari ini kami bahagia, dua gelar sangat berarti," ujar Lautaro Martinez.

Satu gol berhasil diciptakan Lautaro Martinez pada laga final Coppa Italia. Gol tersebut juga merupakan gol perdananya di Coppa Italia dari dua pertandingan yang dimainkannya.

Bermain selama 77 menit, Martinez sangat efektif dalam melakukan serangan. Melansir Fotmob, dia hanya melepaskan satu tendangan ke arah gawang yang membuahkan gol.

Gelar Coppa Italia ketiga sudah berhasil dikoleksi Lautaro Martinez. Sementara Inter Milan, meraih 10 gelar di ajang tersebut.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Duel Inter Milan Lawan Lazio di Final Coppa Italia, Lautaro Martinez: Ini Laga Sulit!  - Image
Sepak Bola Dunia

Duel Inter Milan Lawan Lazio di Final Coppa Italia, Lautaro Martinez: Ini Laga Sulit! 

Rabu, 13 Mei 2026 | 20.59 WIB

Prediksi Lazio vs Udinese: Susunan Pemain hingga Peluang Gol di Olimpico - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Lazio vs Udinese: Susunan Pemain hingga Peluang Gol di Olimpico

Senin, 27 April 2026 | 19.35 WIB

Lazio Siap Hadapi Inter Milan di Final Coppa Italia Usai Singkirkan Atalanta Lewat Adu Penalti - Image
Sepak Bola Dunia

Lazio Siap Hadapi Inter Milan di Final Coppa Italia Usai Singkirkan Atalanta Lewat Adu Penalti

Kamis, 23 April 2026 | 22.09 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore