Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 13 Mei 2026 | 20.59 WIB

Duel Inter Milan Lawan Lazio di Final Coppa Italia, Lautaro Martinez: Ini Laga Sulit! 

Kapten Inter Milan Lautaro Martinez. (Instagram.com/inter)

JawaPos.com - Lautaro Martinez memberikan komentarnya jelang laga final Coppa Italia antara Inter Milan melawan Lazio. Laga final tersebut akan dimainkan di Stadio Olimpico, Kamis (14/5) pukul 02.00 WIB.

Kapten Inter Milan tersebut menyatakan kesiapannya menjelang laga melawan Lazio. Lautaro Martinez menjanjikan permainan timnya yang lebih intens.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting, sebuah final. Kami akan bermain dengan intens, tetapi tenang. Hanya tinggal beberapa jam lagi... Kami siap," kata Lautaro Martinez yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Rabu (13/5).

Lazio akan selalu menjadi lawan yang sulit bagi Inter Milan. Martinez mengatakan bahwa lawannya itu merupakan tim dengan permainan yang teroganisir.

"Ini pasti akan menjadi pertandingan yang berbeda, dengan stadion penuh dan bahkan penggemar Lazio. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Secara taktik, mereka terorganisir, jadi kita harus memiliki rencana permainan kita dan memanfaatkannya," ujar penyerang 28 tahun tersebut.

Sebagai kapten, Martinez tentu memberikan motivasi kepada rekan setimnya di laga final. Namun, dia belum tahu apa yang bakal dikatakannya di ruang ganti.

"Tidak ada yang salah dengan saya sekarang, tetapi besok semuanya akan terungkap. Saya akan lihat apa yang bisa saya katakan kepada mereka," pungkas Lautaro Martinez.

Inter Milan sudah mengoleksi sembilan gelar Coppa Italia yang terakhir kali diraihnya pada musim 2022/2023. Sementara Lautaro Martinez punya dua gelar Coppa Italia.

Editor: Banu Adikara
