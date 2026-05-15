Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 16 Mei 2026 | 04.09 WIB

Jadwal Serie A pada 17-18 Mei 2026: Derbi Roma, Juventus dan AC Milan Jadi Sorotan

Donyell Malen cetak hattrick, bantu AS Roma hancurkan Pisa. (X/@ASRomaEN)

JawaPos.com - Persaingan Serie A musim 2025/2026 memasuki fase paling menentukan. Meski Inter Milan sudah memastikan diri meraih gelar juara, tensi kompetisi Liga Italia belum sepenuhnya mereda.

Pekan ke-37 yang digelar pada 17 hingga 18 Mei 2026 dipastikan tetap menyajikan sejumlah pertandingan panas yang berpengaruh besar terhadap perebutan tiket kompetisi Eropa hingga zona degradasi.

Laga-laga Serie A pekan ini akan disiarkan secara langsung melalui ANTV dan platform streaming Vidio.

Sejumlah pertandingan menarik siap tersaji, mulai dari Derby della Capitale antara AS Roma melawan Lazio hingga duel klasik Juventus kontra Fiorentina.

Perhatian utama tertuju pada persaingan menuju Liga Champions musim depan. Napoli, Juventus, AC Milan, AS Roma hingga Como masih bersaing ketat untuk mengamankan posisi terbaik di klasemen.

Selisih poin yang tipis membuat setiap pertandingan pada dua pekan terakhir musim ini menjadi sangat penting.

Derbi Roma diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling panas akhir pekan ini. AS Roma dan Lazio sama-sama membutuhkan kemenangan demi menjaga peluang finis di empat besar.

Rivalitas panjang kedua tim membuat duel di Stadion Olimpico dipastikan berlangsung sengit sejak menit awal.

Di saat bersamaan, Juventus juga menghadapi tantangan berat saat menjamu Fiorentina. Meski tampil cukup konsisten dalam beberapa pekan terakhir, Juventus tetap tidak boleh kehilangan poin jika ingin mengunci tiket Liga Champions. Fiorentina sendiri datang dengan motivasi tinggi untuk mengganggu langkah tuan rumah.

