Dilirik Main di Liga Inggris dan Serie A, Joe Scally Buka Peluang Tinggalkan Monchengladbach Usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Bek tim nasional Amerika Serikat Joe Scally menegaskan dirinya akan menentukan masa depan karier klubnya setelah gelaran Piala Dunia 2026. Saat ini, pemain berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak dengan Borussia Monchengladbach hingga musim panas 2027.

Scally telah menjadi bagian penting dari klub Bundesliga itu sejak bergabung pada Januari 2021. Baru-baru ini, Scally juga mencatatkan pencapaian penting dengan menembus angka 150 penampilan bersama Monchengladbach.

Meski mengaku mencintai klubnya saat ini, Scally tidak menutup kemungkinan untuk mencari tantangan baru di masa depan. Ketertarikan dari sejumlah klub di Premier League dan Serie A disebut telah berlangsung cukup lama.

“Saya mencintai klub ini, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Seorang pemain harus selalu berpikiran terbuka,” ujar Scally dikutip dari ESPN.

Scally juga sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk merasakan atmosfer kompetisi di liga yang berbeda dalam perjalanan kariernya. Namun, untuk saat ini fokus utama Scally sepenuhnya tertuju pada Piala Dunia. Scally berharap dapat masuk dalam skuad 26 pemain pilihan pelatih Mauricio Pochettino untuk membela tim nasional Amerika Serikat.

Scally sendiri telah mengoleksi 24 penampilan bersama timnas. Meski sempat kesulitan menembus skuad utama musim lalu dan absen di ajang Gold Cup, Scally kembali mendapatkan kesempatan dalam beberapa pertandingan internasional terakhir, termasuk melawan Paraguay, Uruguay, Belgia, dan Portugal. “Bermain secara konsisten dan tampil baik adalah hal utama. Itu yang akan menempatkan saya pada posisi terbaik untuk bisa tampil di Piala Dunia,” katanya.

Scally juga mengungkapkan memiliki hubungan yang baik dengan sang pelatih yang terus menekankan pentingnya performa di level klub sebagai kunci untuk mendapatkan tempat di tim nasional. “Pesan dari pelatih cukup jelas, tampil baik di klub dan dapatkan menit bermain. Itu yang akan membawa saya ke posisi terbaik untuk tampil di Piala Dunia dengan kondisi 100 persen,” tambahnya.

Sebelum fokus penuh ke turnamen internasional, Scally masih memiliki satu laga tersisa bersama Borussia Monchengladbach musim ini dengan menghadapi Hoffenheim di kandang. Musim Gladbach sendiri berjalan tidak konsisten, meski pada akhirnya mereka diprediksi akan finis di papan tengah klasemen. “Musim ini naik turun. Kami sempat berada dekat zona degradasi, tetapi sebagai tim kami tidak pernah benar-benar merasa akan terjerumus ke sana. Kami yakin punya kualitas untuk menghindarinya,” jelas Scally.