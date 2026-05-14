Jadwal Serie A 17-18 Mei 2026: Derby Roma hingga Juventus vs Fiorentina

JawaPos.com - Kompetisi Serie A musim 2025/2026 memasuki pekan krusial. Memasuki jornada ke-37, sejumlah pertandingan penting akan tersaji pada 17 hingga 18 Mei 2026 dan dapat disaksikan melalui ANTV serta platform streaming Vidio.

Meski Inter Milan sudah memastikan gelar juara musim ini, persaingan di papan atas klasemen masih berlangsung ketat.

Beberapa klub seperti Juventus, AC Milan, AS Roma, Napoli hingga Como masih berjuang mengamankan posisi terbaik demi tiket kompetisi Eropa musim depan.

Salah satu laga yang paling menyita perhatian adalah Derby della Capitale antara AS Roma melawan Lazio. Pertandingan sarat gengsi tersebut dijadwalkan berlangsung Minggu (17/5/2026) pukul 17.30 WIB dan disiarkan langsung melalui Vidio.

Selain derby ibu kota Italia, laga menarik lainnya juga hadir lewat duel Juventus kontra Fiorentina. Pertandingan ini diprediksi berjalan sengit mengingat Juventus masih membutuhkan poin untuk menjaga posisi di zona Liga Champions.

Di pertandingan lain, AC Milan akan bertandang ke markas Genoa. Rossoneri wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang finis di posisi empat besar.

Sementara itu, sang juara bertahan Inter Milan akan menjamu Hellas Verona pada Minggu malam pukul 20.00 WIB. Laga tersebut juga menjadi salah satu pertandingan yang tayang langsung di ANTV.

Tak hanya persaingan papan atas, drama zona degradasi juga dipastikan berlangsung panas. Pertandingan Sassuolo melawan Lecce serta duel Udinese kontra Cremonese diprediksi menjadi laga hidup mati bagi tim-tim papan bawah.