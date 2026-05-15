Drama Pekan Penentuan Serie A: Jadwal Derby Roma Tuai Protes dari Banyak Pihak

JawaPos.com - Situasi menjelang akhir musim Serie A 2025/2026 berubah menjadi penuh kekacauan. Penentuan jadwal pekan ke-37 Liga Italia justru memunculkan polemik besar yang melibatkan klub, otoritas keamanan, hingga federasi tenis Italia.

Lima pertandingan penting yang menentukan perebutan tiket Liga Champions diputuskan berlangsung serentak pada Minggu (17/5/2026). Namun keputusan tersebut ternyata memicu berbagai masalah baru, terutama terkait laga Derby della Capitale antara AS Roma melawan Lazio.

Pertandingan panas di Stadion Olimpico itu berbenturan dengan final tunggal putra Italian Open yang juga digelar di kawasan Foro Italico, Roma.

Kedekatan lokasi dua agenda olahraga besar tersebut membuat aparat keamanan khawatir akan terjadi penumpukan massa dalam jumlah besar.

Ribuan pendukung sepak bola diperkirakan memadati area Olimpico pada waktu hampir bersamaan dengan kedatangan penonton final tenis.

Situasi itu dianggap berisiko tinggi terhadap keamanan dan mobilitas publik di ibu kota Italia.

Polemik semakin membesar karena keputusan jadwal Serie A baru dipastikan setelah melalui perdebatan panjang selama beberapa hari terakhir.

Otoritas liga bersama pemerintah daerah akhirnya menyepakati lima pertandingan dimainkan secara bersamaan demi menjaga integritas kompetisi.

Lima laga yang dimaksud melibatkan klub-klub yang masih bersaing di papan atas. Pertandingan tersebut adalah Roma vs Lazio, Juventus vs Fiorentina, Genoa vs AC Milan, Como vs Parma, dan Pisa vs Napoli.