Drama Pekan Penentuan Serie A: Jadwal Derby Roma Tuai Protes dari Banyak Pihak

Donyell Malen cetak hattrick, bantu AS Roma hancurkan Pisa. (@ASRomaEN/X).
JawaPos.com - Situasi menjelang akhir musim Serie A 2025/2026 berubah menjadi penuh kekacauan. Penentuan jadwal pekan ke-37 Liga Italia justru memunculkan polemik besar yang melibatkan klub, otoritas keamanan, hingga federasi tenis Italia.
Lima pertandingan penting yang menentukan perebutan tiket Liga Champions diputuskan berlangsung serentak pada Minggu (17/5/2026). Namun keputusan tersebut ternyata memicu berbagai masalah baru, terutama terkait laga Derby della Capitale antara AS Roma melawan Lazio.
Pertandingan panas di Stadion Olimpico itu berbenturan dengan final tunggal putra Italian Open yang juga digelar di kawasan Foro Italico, Roma.
Kedekatan lokasi dua agenda olahraga besar tersebut membuat aparat keamanan khawatir akan terjadi penumpukan massa dalam jumlah besar.
Ribuan pendukung sepak bola diperkirakan memadati area Olimpico pada waktu hampir bersamaan dengan kedatangan penonton final tenis.
Situasi itu dianggap berisiko tinggi terhadap keamanan dan mobilitas publik di ibu kota Italia.
Polemik semakin membesar karena keputusan jadwal Serie A baru dipastikan setelah melalui perdebatan panjang selama beberapa hari terakhir.
Otoritas liga bersama pemerintah daerah akhirnya menyepakati lima pertandingan dimainkan secara bersamaan demi menjaga integritas kompetisi.
Lima laga yang dimaksud melibatkan klub-klub yang masih bersaing di papan atas. Pertandingan tersebut adalah Roma vs Lazio, Juventus vs Fiorentina, Genoa vs AC Milan, Como vs Parma, dan Pisa vs Napoli.
Serie A memilih memainkan pertandingan pada jam yang sama agar tidak ada klub yang mendapat keuntungan dari hasil pertandingan lain lebih dulu. Langkah ini umum dilakukan pada pekan-pekan terakhir kompetisi Eropa ketika perebutan posisi klasemen masih sangat ketat.Namun keputusan tersebut ternyata tidak memuaskan semua pihak.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong