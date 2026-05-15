Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 15 Mei 2026 | 18.27 WIB

Drama Pekan Penentuan Serie A: Jadwal Derby Roma Tuai Protes dari Banyak Pihak

Donyell Malen cetak hattrick, bantu AS Roma hancurkan Pisa. (@ASRomaEN/X). - Image

Donyell Malen cetak hattrick, bantu AS Roma hancurkan Pisa. (@ASRomaEN/X).

JawaPos.com - Situasi menjelang akhir musim Serie A 2025/2026 berubah menjadi penuh kekacauan. Penentuan jadwal pekan ke-37 Liga Italia justru memunculkan polemik besar yang melibatkan klub, otoritas keamanan, hingga federasi tenis Italia.

Lima pertandingan penting yang menentukan perebutan tiket Liga Champions diputuskan berlangsung serentak pada Minggu (17/5/2026). Namun keputusan tersebut ternyata memicu berbagai masalah baru, terutama terkait laga Derby della Capitale antara AS Roma melawan Lazio.

Pertandingan panas di Stadion Olimpico itu berbenturan dengan final tunggal putra Italian Open yang juga digelar di kawasan Foro Italico, Roma

Kedekatan lokasi dua agenda olahraga besar tersebut membuat aparat keamanan khawatir akan terjadi penumpukan massa dalam jumlah besar.

Ribuan pendukung sepak bola diperkirakan memadati area Olimpico pada waktu hampir bersamaan dengan kedatangan penonton final tenis. 

Situasi itu dianggap berisiko tinggi terhadap keamanan dan mobilitas publik di ibu kota Italia.
Polemik semakin membesar karena keputusan jadwal Serie A baru dipastikan setelah melalui perdebatan panjang selama beberapa hari terakhir. 

Otoritas liga bersama pemerintah daerah akhirnya menyepakati lima pertandingan dimainkan secara bersamaan demi menjaga integritas kompetisi.

Lima laga yang dimaksud melibatkan klub-klub yang masih bersaing di papan atas. Pertandingan tersebut adalah Roma vs Lazio, Juventus vs Fiorentina, Genoa vs AC Milan, Como vs Parma, dan Pisa vs Napoli.

Serie A memilih memainkan pertandingan pada jam yang sama agar tidak ada klub yang mendapat keuntungan dari hasil pertandingan lain lebih dulu. Langkah ini umum dilakukan pada pekan-pekan terakhir kompetisi Eropa ketika perebutan posisi klasemen masih sangat ketat.Namun keputusan tersebut ternyata tidak memuaskan semua pihak.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jadwal Serie A 17-18 Mei 2026: Derby Roma hingga Juventus vs Fiorentina - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Serie A 17-18 Mei 2026: Derby Roma hingga Juventus vs Fiorentina

Kamis, 14 Mei 2026 | 23.32 WIB

Tato Baru Federico Dimarco! Bek Inter Milan Rayakan Scudetto ke-21 Serie A - Image
Sepak Bola Dunia

Tato Baru Federico Dimarco! Bek Inter Milan Rayakan Scudetto ke-21 Serie A

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.39 WIB

Inter Milan Resmi Scudetto, Ini Daftar Peraih Gelar Juara Serie A Terbanyak - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Milan Resmi Scudetto, Ini Daftar Peraih Gelar Juara Serie A Terbanyak

Senin, 4 Mei 2026 | 16.47 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore