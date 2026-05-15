Eddie Howe Beri Isyarat Kepergian Anthony Gordon, Bayern Munchen dan Chelsea Tertarik

JawaPos.com - Pelatih Newcastle United Eddie Howe memberikan indikasi kuat bahwa Anthony Gordon kemungkinan besar akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain berusia 25 tahun yang juga merupakan bagian dari tim nasional Inggris itu tengah menarik minat sejumlah klub besar Eropa.

Beberapa di antaranya adalah Bayern Munchen dan Chelsea. Gordon disebut terbuka untuk hengkang dari St James Park demi tantangan baru dalam kariernya.

Newcastle sendiri berpotensi meraup keuntungan signifikan jika transfer itu terealisasi. Klub berjuluk The Magpies itu sebelumnya mendatangkan Gordon dari Everton pada Januari 2023 dengan nilai transfer mencapai GBP 40 juta (sekitar Rp 939 miliar), ditambah GBP 5 juta (sekitar Rp 117 miliar) dalam bentuk bonus.

Situasi Gordon di dalam skuad juga menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Gordon sempat absen saat Newcastle menelan kekalahan dari Bournemouth dan Arsenal bulan lalu akibat cedera ringan pada pinggul.

Setelah pulih, Gordon justru tidak dimainkan dalam dua laga terakhir melawan Brighton and Hove Albion dan Nottingham Forest, meski masuk dalam daftar pemain cadangan.

Usai pertandingan kontra Nottingham Forest, Howe mengungkapkan bahwa keputusan tidak memainkan Gordon berkaitan dengan pertimbangan jangka panjang.

Dalam wawancara dengan BBC Newcastle yang dikutip dari The Athletic, Howe menegaskan bahwa tim pelatih mulai memikirkan komposisi skuad untuk musim depan.

“Ketika memasuki fase akhir musim, secara alami kami mulai melihat ke musim berikutnya. Anthony baru saja kembali dari cedera. Tim juga tampil baik tanpa dirinya, dan memang ada sedikit pertimbangan untuk masa depan,” ujar Howe.