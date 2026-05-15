Eddie Howe Beri Isyarat Kepergian Anthony Gordon, Bayern Munchen dan Chelsea Tertarik

Anthony Gordon akan tinggalkan Newcastle United di bursa transfer 2026. (Instagram/@anthonygordon)
JawaPos.com - Pelatih Newcastle United Eddie Howe memberikan indikasi kuat bahwa Anthony Gordon kemungkinan besar akan meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain berusia 25 tahun yang juga merupakan bagian dari tim nasional Inggris itu tengah menarik minat sejumlah klub besar Eropa.
Beberapa di antaranya adalah Bayern Munchen dan Chelsea. Gordon disebut terbuka untuk hengkang dari St James Park demi tantangan baru dalam kariernya.
Newcastle sendiri berpotensi meraup keuntungan signifikan jika transfer itu terealisasi. Klub berjuluk The Magpies itu sebelumnya mendatangkan Gordon dari Everton pada Januari 2023 dengan nilai transfer mencapai GBP 40 juta (sekitar Rp 939 miliar), ditambah GBP 5 juta (sekitar Rp 117 miliar) dalam bentuk bonus.
Situasi Gordon di dalam skuad juga menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Gordon sempat absen saat Newcastle menelan kekalahan dari Bournemouth dan Arsenal bulan lalu akibat cedera ringan pada pinggul.
Setelah pulih, Gordon justru tidak dimainkan dalam dua laga terakhir melawan Brighton and Hove Albion dan Nottingham Forest, meski masuk dalam daftar pemain cadangan.
Usai pertandingan kontra Nottingham Forest, Howe mengungkapkan bahwa keputusan tidak memainkan Gordon berkaitan dengan pertimbangan jangka panjang.
Dalam wawancara dengan BBC Newcastle yang dikutip dari The Athletic, Howe menegaskan bahwa tim pelatih mulai memikirkan komposisi skuad untuk musim depan.
“Ketika memasuki fase akhir musim, secara alami kami mulai melihat ke musim berikutnya. Anthony baru saja kembali dari cedera. Tim juga tampil baik tanpa dirinya, dan memang ada sedikit pertimbangan untuk masa depan,” ujar Howe.
Pernyataan itu kembali ditegaskan Howe dalam konferensi pers jelang laga kandang melawan West Ham United. Saat ditanya apakah keputusan itu berkaitan dengan masa depan Gordon di klub, Howe tidak membantah adanya kemungkinan tersebut.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong