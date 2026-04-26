Antara
Minggu, 26 April 2026 | 18.23 WIB

Gol Eberechi Eze ke Gawang Newcastle Bawa Arsenal Kembali Pimpim Klasemen Liga Inggris

Eberechi Eze (Instagram @eze)

JawaPos.com - Arsenal kembali ke peringkat pertama klasemen sementara Liga Inggris setelah mengalahkan Newcastle dengan skor 1-0 pada pekan 34 di Stadion Emirates, London, Sabtu waktu setempat.

Pada pertandingan ini Arsenal mengemas kemenangan berkat gol semata wayang Eberechi Eze ketika laga berjalan sembilan menit, demikian catatan Premier League.

Kemenangan ini membuat Arsenal memiliki 73 poin dari 34 pertandingan di posisi pertama, unggul tiga poin dari Manchester City di tempat kedua yang baru melakoni 33 laga.

Sebaliknya kekalahan membuat Newcastle tertahan di peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris dengan 42 poin dari 34 laga, terpaut tujuh poin dari zona kompetisi Eropa.

Arsenal langsung memperagakan permainan menyerang dan sempat memberikan ancaman melalui tendangan Eberechi Eze yang masih menyamping dari gawang Newcastle.

The Gunners akhirnya berhasil unggul cepat lewat gol Eberechi Eze setelah memanfaatkan umpan Kai Havertz sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Newcastle sempat memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan jarak jauh Sandro Tonali, namun bola dapat ditepis oleh kiper Arsenal David Raya.

Pada sisa waktu babak pertama, kedua tim saling berupaya untuk mencetak gol, akan tetapi hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Arsenal tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Newcastle kembali memberikan ancaman lewat tendangan voli Yoane Wissa, namun bola masih melambung tinggi di atas mistar gawang Arsenal.

Artikel Terkait
Mimpi Juara Arsenal Terancam! Havertz dan Eze Tumbang, Krisis Cedera Hantui Jelang Semifinal Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Mimpi Juara Arsenal Terancam! Havertz dan Eze Tumbang, Krisis Cedera Hantui Jelang Semifinal Liga Champions

Senin, 27 April 2026 | 21.18 WIB

Eberechi Eze Tekad Wujudkan Mimpi jadi Juara Liga Champions Bersama Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Eberechi Eze Tekad Wujudkan Mimpi jadi Juara Liga Champions Bersama Arsenal

Kamis, 16 April 2026 | 05.01 WIB

Pujian Leandro Trossard untuk Gol Spektakuler Eberechi Eze saat Arsenal Tumbangkan Bayer Leverkusen - Image
Sepak Bola Dunia

Pujian Leandro Trossard untuk Gol Spektakuler Eberechi Eze saat Arsenal Tumbangkan Bayer Leverkusen

Rabu, 18 Maret 2026 | 19.38 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

