Gol Eberechi Eze ke Gawang Newcastle Bawa Arsenal Kembali Pimpim Klasemen Liga Inggris

Eberechi Eze (Instagram @eze)
JawaPos.com - Arsenal kembali ke peringkat pertama klasemen sementara Liga Inggris setelah mengalahkan Newcastle dengan skor 1-0 pada pekan 34 di Stadion Emirates, London, Sabtu waktu setempat.
Pada pertandingan ini Arsenal mengemas kemenangan berkat gol semata wayang Eberechi Eze ketika laga berjalan sembilan menit, demikian catatan Premier League.
Kemenangan ini membuat Arsenal memiliki 73 poin dari 34 pertandingan di posisi pertama, unggul tiga poin dari Manchester City di tempat kedua yang baru melakoni 33 laga.
Sebaliknya kekalahan membuat Newcastle tertahan di peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris dengan 42 poin dari 34 laga, terpaut tujuh poin dari zona kompetisi Eropa.
Arsenal langsung memperagakan permainan menyerang dan sempat memberikan ancaman melalui tendangan Eberechi Eze yang masih menyamping dari gawang Newcastle.
The Gunners akhirnya berhasil unggul cepat lewat gol Eberechi Eze setelah memanfaatkan umpan Kai Havertz sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Newcastle sempat memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan jarak jauh Sandro Tonali, namun bola dapat ditepis oleh kiper Arsenal David Raya.
Pada sisa waktu babak pertama, kedua tim saling berupaya untuk mencetak gol, akan tetapi hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Arsenal tetap bertahan.
Memasuki babak kedua, Newcastle kembali memberikan ancaman lewat tendangan voli Yoane Wissa, namun bola masih melambung tinggi di atas mistar gawang Arsenal.
