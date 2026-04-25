Pekan 34 Liga Inggris: Arsenal Hadapi Newcastle, Liverpool Tantang Crystal Palace!

Arsenal akan menantang Newcastle di Liga Inggris. (instagram.com/@arsenal)
JawaPos.com–Jadwal Liga Inggris hari ini Sabtu (25/4) bakal sajikan laga menarik yang sayang untuk dilewatkan. Kandidat juara, Arsenal akan lakoni laga penting pada malam ini.
Bermain di Emirates Stadium, mental Arsenal akan diuji oleh sang tamu, Newcastle United pada pekan 34. Kekalahan dari Manchester City yang mengakibatkan mereka turun dari posisi pertama klasemen, membuat keraguan akan kapabilitas The Gunners untuk menjuarai Premier League kembali muncul.
Hanya tersisa empat pekan lagi, anak asuh Mikel Arteta jelas tak boleh kehilangan poin. Sebab di tempat lain, Manchester City kembali on fire dan lapar akan gelar juara liga.
Menghadapi Newcastle yang sedang dalam tren negatif, tak ada tawar menawar untuk meraih poin penuh bagi Viktor Gyokeres dan rekan.
Dari Anfield, Liverpool akan menantang Crystal Palace. Sang lawan menjadi momok bagi The Reds musim ini.
Tiga pertemuan, tak satupun anak asuh Arne Slot mampu menang. Kalah di Community Shield, Premier League, dan FA Cup menjadi bukti betapa inferiornya Liverpool dihadapan sang wakil London.
Meski demikian, dua kemenangan beruntun di liga dapat menjadi motivasi bagi The Reds untuk terus meraih poin penuh demi mengunci satu tempat di kompetisi Liga Champions musim depan.
Sabtu, 25 April 2026
18.30 WIB: Fulham vs Aston Villa
