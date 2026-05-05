Barcelona Siap Datangkan Winger Newcastle Anthony Gordon ke Camp Nou

Winger Newcastle United Anthony Gordon. (Istimewa)
JawaPos.com – Barcelona dikabarkan sedang serius menjajaki kemungkinan mendatangkan pemain sayap timnas Inggris, Anthony Gordon, yang saat ini memperkuat Newcastle United.
Melansir situs Barca Blaugranes, Anthony Gordon menjadi pemain depan terbaru yang dikaitkan dengan tim berjuluk Blaugrana ini.
Anthony Gordon memang santer diberitakan akan segera meninggalkan St. James’ Park, dan FC Bayern Munchen juga menjadi tim yang tertarik dengan merekrut pemain dengan nomor punggung 10 di Newcastle ini.
Baca Juga:Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Jika FC Barcelona serius ingin merekrut Gordon, maka mereka harus menyiapkan mahar yang tidak murah. Menurut situs Barca Blaugranes, Newcastle diperkirakan baru akan melepas sang pemain dengan tawaran minimal GBP 75 juta atau setara dengan IDR 1,7 triliun.
Selama memperkuat The Magpies musim ini, Anthony Gordon sudah menyumbang 6 gol di Liga Inggris musim ini. Ketajaman Gordon sangat terlihat di kompetisi Eropa musim ini, saat ia mencetak 10 gol di Liga Champions, termasuk hattrick ke gawang Qarabag di babak playoffs.
Sementara itu di tingkat internasional, Gordon sendiri merupakan langganan timnas Inggris. Sejak menjalani debut pada tahun 2024 silam, Gordon sudah 17 kali membela The Three Lions dengan torehan 2 gol.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!