Gilang Ardhian Laksono
Rabu, 6 Mei 2026 | 00.51 WIB

Barcelona Siap Datangkan Winger Newcastle Anthony Gordon ke Camp Nou

Winger Newcastle United Anthony Gordon. (Istimewa)

JawaPos.com – Barcelona dikabarkan sedang serius menjajaki kemungkinan mendatangkan pemain sayap timnas Inggris, Anthony Gordon, yang saat ini memperkuat Newcastle United.

Melansir situs Barca Blaugranes, Anthony Gordon menjadi pemain depan terbaru yang dikaitkan dengan tim berjuluk Blaugrana ini.

Anthony Gordon memang santer diberitakan akan segera meninggalkan St. James’ Park, dan FC Bayern Munchen juga menjadi tim yang tertarik dengan merekrut pemain dengan nomor punggung 10 di Newcastle ini.

Jika FC Barcelona serius ingin merekrut Gordon, maka mereka harus menyiapkan mahar yang tidak murah. Menurut situs Barca Blaugranes, Newcastle diperkirakan baru akan melepas sang pemain dengan tawaran minimal GBP 75 juta atau setara dengan IDR 1,7 triliun.

Selama memperkuat The Magpies musim ini, Anthony Gordon sudah menyumbang 6 gol di Liga Inggris musim ini. Ketajaman Gordon sangat terlihat di kompetisi Eropa musim ini, saat ia mencetak 10 gol di Liga Champions, termasuk hattrick ke gawang Qarabag di babak playoffs.

Sementara itu di tingkat internasional, Gordon sendiri merupakan langganan timnas Inggris. Sejak menjalani debut pada tahun 2024 silam, Gordon sudah 17 kali membela The Three Lions dengan torehan 2 gol.

Editor: Banu Adikara
