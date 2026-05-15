Mohamed Salah Kembali Bermain untuk Liverpool saat Lawan Aston Villa

Mohamed Salah akan kembali bermain melawan Aston Villa pada lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Villa Park, Sabtu (16/5) dini hari WIB.
JawaPos.com - Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi pemain bintangnya Mohamed Salah akan kembali bermain saat mereka menjalani laga tandang melawan Aston Villa. Laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 bakal digelar di Stadion Villa Park, Sabtu (16/5) dini hari WIB.
Penyerang asal Mesir itu sebelumnya melewatkan dua laga The Reds di Liga Inggris akibat cedera otot saat melawan Crystal Palace pada 25 April di Stadion Anfield, Liverpool. ”Mo (Mohamed Salah) akan tersedia saat lawan Aston Villa,” kata Arne Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Jumat (15/5).
Namun, hal itu tidak berarti Salah akan bermain dari awal. Slot menyebut pemain asal Mesir itu kemungkinan akan bermain selama beberapa menit lawan Aston Villa di liga Inggris.
Kepastian Salah kembali bermain menjadi kabar gembira untuk penggemar Liverpool. Sebab, mereka akan melihat aksi-aksi terakhir penyerang 33 tahun itu yang menyudahi masa baktinya untuk The Reds musim ini.
Selama sembilan tahun di Liverpool, Salah sudah tampil sebanyak 440 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 257 gol dan 122 assist, serta memenangkan banyak piala bergengsi, termasuk dua gelar Liga Inggris dan satu Liga Champions.
Di musim ini, Salah tak seperti musim-musim sebelumnya, setelah ia tampil tak cukup baik, meski tetap menyumbang dua digit kontribusi gol (gol/assist), yaitu 12 gol dan sembilan assist.
Sementara itu, pada saat yang sama Slot mengatakan Ibrahima Konate sudah fit setelah bek asal Prancis itu sempat ditarik keluar pada babak kedua dalam laga terakhir menghadapi Chelsea yang berakhir 1-1. Liverpool kemungkinan dapat diperkuat kembali oleh kiper nomor satu mereka, Alisson Becker, yang sudah kembali berlatih setelah cedera pada pertengahan Maret.
Kondisi Alisson masih akan terus dipantau, begitu juga dengan Florian Wirtz yang mengalami infeksi lambung, yang membuatnya absen pada laga terakhir melawan The Blues di Anfield.
”Dia (Writz) sedang mengonsumsi antibiotik,” tutur Slot.
