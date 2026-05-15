Prediksi Aston Villa vs Liverpool 16 Mei 2026: Laga Hidup Mati Menuju Liga Champions

JawaPos.com - Persaingan menuju zona Liga Champions di Premier League musim 2025/2026 memasuki fase krusial.

Salah satu laga yang paling menyita perhatian pekan ini adalah pertemuan Aston Villa kontra Liverpool di Villa Park, Sabtu (16/5/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung panas karena kedua tim sama-sama memburu posisi aman di lima besar klasemen.

Aston Villa dan Liverpool datang dengan koleksi poin identik, namun The Reds masih unggul selisih gol sehingga sementara berada di posisi lebih baik.

Situasi tersebut membuat duel di Villa Park tidak sekadar pertandingan biasa. Tiga poin menjadi target utama demi menjaga peluang tampil di Liga Champions musim depan.

Dengan hanya menyisakan sedikit pertandingan, setiap hasil kini memiliki dampak besar terhadap akhir musim.

Aston Villa memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Dukungan publik Villa Park diperkirakan menjadi suntikan motivasi tambahan bagi pasukan Unai Emery.

Terlebih, Villa dikenal cukup kuat saat tampil di hadapan suporternya sendiri sepanjang musim ini.