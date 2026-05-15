Andre Rizal Hanafi
Jumat, 15 Mei 2026 | 18.48 WIB

Prancis Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Robin Risser Jadi Kejutan dan Camavinga Absen

Timnas Prancis. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Prancis akhirnya merilis daftar resmi pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Pengumuman tersebut langsung memunculkan kejutan besar setelah nama Eduardo Camavinga tidak masuk dalam skuad pilihan Didier Deschamps.

Keputusan itu cukup mengejutkan karena Camavinga selama ini dikenal sebagai salah satu gelandang muda terbaik milik Les Bleus. Pemain Real Madrid tersebut bahkan menjadi bagian penting perjalanan Prancis hingga mencapai final Piala Dunia 2022 di Qatar.

Namun kali ini, Deschamps memilih arah berbeda. Pelatih berusia 57 tahun itu lebih mengutamakan konsistensi performa dan kondisi kebugaran pemain sepanjang musim dibanding nama besar atau pengalaman di turnamen sebelumnya.

Absennya Camavinga langsung menjadi bahan pembicaraan publik sepak bola Prancis. Banyak yang menilai gelandang 23 tahun tersebut masih layak mendapatkan tempat mengingat kualitas dan pengalamannya di level internasional.

Musim ini memang tidak berjalan mudah bagi Camavinga. Dia beberapa kali mengalami cedera dan kesulitan mendapatkan menit bermain reguler bersama Real Madrid. Situasi itu tampaknya menjadi faktor utama yang membuat Deschamps mengambil keputusan tegas.

Dalam keterangannya, Deschamps mengakui keputusan tersebut bukan hal mudah. Namun dia menilai skuad yang dipilih saat ini lebih sesuai dengan kebutuhan tim untuk menghadapi persaingan berat di Piala Dunia 2026.

Persaingan di lini tengah Prancis memang sangat ketat. Les Bleus masih memiliki sejumlah gelandang berkualitas seperti Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Manu Kone hingga Warren Zaire-Emery yang tampil cukup konsisten sepanjang musim.

Selain Camavinga, nama lain yang juga gagal masuk skuad adalah Lucas Chevalier. Penjaga gawang PSG tersebut kalah bersaing dalam perebutan posisi kiper. Chevalier sebenarnya sempat diprediksi bakal menjadi salah satu pilihan utama di belakang Mike Maignan.

Namun minimnya menit bermain bersama PSG membuat posisinya tergeser menjelang pengumuman skuad final. Didier Deschamps justru memberi kesempatan kepada Robin Risser untuk masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

