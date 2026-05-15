Prediksi Chelsea vs Manchester City di Final Piala FA 2026: City Lebih Siap Juara?

Pep Guardiola dan skuad Manchester CIty. (Martin Rickett/PA Images)
JawaPos.com - Final Piala FA 2026 akan menghadirkan duel besar antara Chelsea dan Manchester City di Stadion Wembley pada Sabtu (16/5/2026) malam WIB.
Pertandingan ini diprediksi berlangsung panas karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk menutup musim dengan trofi bergengsi.
Chelsea datang ke final dengan tekanan yang jauh lebih besar. Musim yang tidak stabil membuat The Blues terus mendapat sorotan, terutama setelah investasi besar klub belum sepenuhnya membuahkan hasil memuaskan.
Final Piala FA menjadi kesempatan terakhir bagi Chelsea untuk memberi kebahagiaan kepada suporter sekaligus menjaga optimisme menuju musim depan.
Situasi Chelsea juga masih belum benar-benar tenang di kursi pelatih. Tim asal London tersebut masih ditangani pelatih interim, Calum McFarlane, setelah manajemen belum menentukan sosok manajer permanen.
Nama-nama seperti Xabi Alonso dan Andoni Iraola masih terus dikaitkan dengan kursi kepelatihan Chelsea untuk musim depan.
Meski berada dalam tekanan, Chelsea mendapat sedikit kabar baik jelang laga final. Beberapa pemain yang sebelumnya mengalami masalah kebugaran mulai kembali tersedia.
Robert Sanchez, Pedro Neto, hingga Alejandro Garnacho sudah kembali mengikuti latihan dan siap menjadi tambahan kekuatan bagi tim.
Kembalinya Reece James juga menjadi suntikan positif bagi Chelsea. Kapten tim tersebut bisa memberi keseimbangan tambahan di lini belakang maupun lini tengah.
