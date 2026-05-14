Jadwal Lengkap Live Liga Inggris Pekan Ini: Persaingan Juara Makin Panas!

Persaingan Premier League musim 2025/2026 memasuki fase paling menentukan. Pekan ke-37 yang berlangsung pada 16 hingga 20 Mei 2026 dipastikan menyajikan sejumlah pertandingan besar yang berpengaruh langsung terhadap perebutan gelar juara hingga persaingan menuju zona Eropa.

Beberapa laga diprediksi menyita perhatian pecinta sepak bola dunia, mulai dari duel Aston Villa melawan Liverpool, Manchester United kontra Nottingham Forest, hingga Derby London antara Chelsea menghadapi Tottenham Hotspur.

Selain dapat disaksikan melalui siaran langsung SCTV dan MOJI, seluruh pertandingan pilihan Premier League pekan ini juga tersedia lewat layanan live streaming Vidio dan Nex Parabola.

Salah satu pertandingan yang paling dinanti adalah pertemuan Aston Villa melawan Liverpool di Villa Park pada Sabtu dini hari WIB. Duel ini menjadi sangat penting bagi kedua tim yang sama-sama sedang berada dalam tekanan menjelang akhir musim.

Aston Villa masih menjaga peluang untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Tim racikan Unai Emery memang sempat mengalami penurunan performa dalam beberapa laga terakhir akibat jadwal padat di kompetisi Eropa.

Namun bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan besar bagi Villa untuk kembali ke jalur kemenangan.

Di sisi lain, Liverpool justru datang dengan situasi yang kurang ideal. Tim asuhan Arne Slot gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir.