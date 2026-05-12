Cuaca Ekstrem Ancam Piala Dunia 2026, FIFA Siapkan Protokol Khusus untuk Pemain

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 belum dimulai, tetapi perhatian publik sudah tertuju pada isu penting di luar persaingan lapangan. Ancaman cuaca panas ekstrem jadi sorotan utama.

Turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut diprediksi menghadirkan tantangan serius. Baik pemain maupun penyelenggara harus siaga menghadapi kondisi cuaca.

Dikutip dari Marca.com, ilmuwan dari World Weather Attribution (WWA) ingatkan beberapa pertandingan mungkin terjadi suhu tinggi. Kondisi ini dapat memicu heat stress yang berbahaya bagi pemain.

Situasi ini tidak bisa dianggap remeh karena sebagian laga bermain di stadion terbuka. Sistem pendingin yang maksimal belum tersedia di semua stadion itu.

Laporan WWA menyebut ada 26 pertandingan kemungkinan berlangsung di suhu minimal 26 derajat Celsius. Dari jumlah itu, sembilan laga di stadion tanpa fasilitas pendingin memadai.

Tiga kota Amerika Serikat jadi fokus perhatian, yaitu Miami, Kansas City, dan East Rutherford. Stadion terbuka di ketiga kota itu berisiko suhu tinggi saat laga berjalan.

Stadion tersebut sering alami suhu panas terutama di siang dan sore hari. Risiko ini mempengaruhi kondisi pemain dan jalannya pertandingan.