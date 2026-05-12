Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 15 Mei 2026 | 07.35 WIB

Cuaca Ekstrem Ancam Piala Dunia 2026, FIFA Siapkan Protokol Khusus untuk Pemain

Foto eksposur logo FIFA di kantor pusatnya di Zurich, Swiss. (AFP/FABRICE COFFRINI) - Image

Foto eksposur logo FIFA di kantor pusatnya di Zurich, Swiss. (AFP/FABRICE COFFRINI)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 belum dimulai, tetapi perhatian publik sudah tertuju pada isu penting di luar persaingan lapangan. Ancaman cuaca panas ekstrem jadi sorotan utama.

Turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut diprediksi menghadirkan tantangan serius. Baik pemain maupun penyelenggara harus siaga menghadapi kondisi cuaca.

Dikutip dari Marca.com, ilmuwan dari World Weather Attribution (WWA) ingatkan beberapa pertandingan mungkin terjadi suhu tinggi. Kondisi ini dapat memicu heat stress yang berbahaya bagi pemain.

Situasi ini tidak bisa dianggap remeh karena sebagian laga bermain di stadion terbuka. Sistem pendingin yang maksimal belum tersedia di semua stadion itu.

Laporan WWA menyebut ada 26 pertandingan kemungkinan berlangsung di suhu minimal 26 derajat Celsius. Dari jumlah itu, sembilan laga di stadion tanpa fasilitas pendingin memadai.

Tiga kota Amerika Serikat jadi fokus perhatian, yaitu Miami, Kansas City, dan East Rutherford. Stadion terbuka di ketiga kota itu berisiko suhu tinggi saat laga berjalan.

Stadion tersebut sering alami suhu panas terutama di siang dan sore hari. Risiko ini mempengaruhi kondisi pemain dan jalannya pertandingan.

Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Lebih banyak negara ikut dan turnamen diadakan di tiga negara berbeda.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Erick Thohir Pepet FIFA demi Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028 - Image
Sports

Erick Thohir Pepet FIFA demi Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028

Rabu, 13 Mei 2026 | 00.26 WIB

Timnas Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih dan Pemain yang Diandalkan - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih dan Pemain yang Diandalkan

Selasa, 12 Mei 2026 | 12.29 WIB

FIFA Dihadapkan Tantangan Baru usai Timnas Iran Minta Kepastian untuk Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

FIFA Dihadapkan Tantangan Baru usai Timnas Iran Minta Kepastian untuk Piala Dunia 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 12.10 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore