Cuaca Ekstrem Ancam Piala Dunia 2026, FIFA Siapkan Protokol Khusus untuk Pemain

Foto eksposur logo FIFA di kantor pusatnya di Zurich, Swiss. (AFP/FABRICE COFFRINI)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 belum dimulai, tetapi perhatian publik sudah tertuju pada isu penting di luar persaingan lapangan. Ancaman cuaca panas ekstrem jadi sorotan utama.
Turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut diprediksi menghadirkan tantangan serius. Baik pemain maupun penyelenggara harus siaga menghadapi kondisi cuaca.
Dikutip dari Marca.com, ilmuwan dari World Weather Attribution (WWA) ingatkan beberapa pertandingan mungkin terjadi suhu tinggi. Kondisi ini dapat memicu heat stress yang berbahaya bagi pemain.
Situasi ini tidak bisa dianggap remeh karena sebagian laga bermain di stadion terbuka. Sistem pendingin yang maksimal belum tersedia di semua stadion itu.
Laporan WWA menyebut ada 26 pertandingan kemungkinan berlangsung di suhu minimal 26 derajat Celsius. Dari jumlah itu, sembilan laga di stadion tanpa fasilitas pendingin memadai.
Tiga kota Amerika Serikat jadi fokus perhatian, yaitu Miami, Kansas City, dan East Rutherford. Stadion terbuka di ketiga kota itu berisiko suhu tinggi saat laga berjalan.
Stadion tersebut sering alami suhu panas terutama di siang dan sore hari. Risiko ini mempengaruhi kondisi pemain dan jalannya pertandingan.
Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Lebih banyak negara ikut dan turnamen diadakan di tiga negara berbeda.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong