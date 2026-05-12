Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 12 Mei 2026 | 12.29 WIB

Timnas Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih dan Pemain yang Diandalkan

Skuad Timnas Republik Ceko akan berlaga di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/ ceskarepre) - Image

Skuad Timnas Republik Ceko akan berlaga di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/ ceskarepre)

 

JawaPos.com–Tim nasional Republik Ceko tergabung di Grup A Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi laga pertama melawan Korea Selatan pada 12 Juni, Afrika Selatan (18/6), dan Meksiko (25/6).

Negara Eropa tengah tersebut sudah 10 kali berpartisipasi di Piala Dunia. Setelah 2006, timnas Republik Ceko sempat absen di ajang empat tahunan tersebut dan kembali pada Piala Dunia 2026.

Pada Piala Dunia 2006, untuk pertama kalinya mereka memakai nama Republik Ceko setelah memisahkan diri dari Slovakia. Melansir laman FIFA, saat itu mereka gagal lolos ke babak selanjutnya setelah kalah beruntun dari Ghana dan Italia meski sempat mengalahkan Amerika Serikat.

Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Republik Ceko harus menghadapi persaingan ketat dengan Kroasia yang sempat mengalahkan mereka. Tim yang saat itu dilatih Ivan Hasek juga mengalami kekalahan dari Kepulauan Faroe.

Hasil tersebut membuat Republik Ceko harus bertengger di posisi kedua klasemen Grup L. Di babak play off, tim runner-up Piala Dunia 1934 itu mengalahkan Irlandia dan Denmark sekaligus kembali bermain di Piala Dunia setelah 20 tahun.

Profil pelatih

Setelah lengsernya Ivan Hasek, Miroslav Koubek mengambil alih timnas Republik Ceko. Pelatih 74 tahun tersebut langsung memberikan bukti dengan berhasil mengalahkan Irlandia dan Denmark di babak play off.

Secara profil, Miroslav Koubek merupakan pelatih yang dulu bermain sebagai kiper. Melansir Transfermarkt, dia belum pernah bermain untuk timnas Republik Ceko semasa menjadi pemain.

Sebagai pelatih, Miroslav Koubek punya banyak pengalaman melatih tim-tim di Republik Ceko. Salah satu yang terlama bersama Viktoria Plzen pada 2014-2015 dan 2023-2025.

Di Viktoria Plzen, Koubek punya koleksi satu gelar Liga Republik Ceko pada 2014/2015. Selain itu, pelatih kelahiran Praha tersebut juga punya gelar Divisi 2 bersama SK Kladno.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Lionel Messi Dipanggil, Argentina Tinggalkan 6 Pemain Juara di Piala Dunia 2022 - Image
Sepak Bola Dunia

Lionel Messi Dipanggil, Argentina Tinggalkan 6 Pemain Juara di Piala Dunia 2022

Selasa, 12 Mei 2026 | 05.02 WIB

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia 2026, Jepang Jadi Penentu Nasib Garuda Muda - Image
Sepak Bola Indonesia

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia 2026, Jepang Jadi Penentu Nasib Garuda Muda

Selasa, 12 Mei 2026 | 04.53 WIB

Tatap Piala Dunia 2030, John Herdman Minta Skuad Garuda Terbiasa Hadapi Lawan Berat dan Main di Luar Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Tatap Piala Dunia 2030, John Herdman Minta Skuad Garuda Terbiasa Hadapi Lawan Berat dan Main di Luar Indonesia

Selasa, 12 Mei 2026 | 01.28 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore