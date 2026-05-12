Timnas Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih dan Pemain yang Diandalkan

JawaPos.com–Tim nasional Republik Ceko tergabung di Grup A Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi laga pertama melawan Korea Selatan pada 12 Juni, Afrika Selatan (18/6), dan Meksiko (25/6).

Negara Eropa tengah tersebut sudah 10 kali berpartisipasi di Piala Dunia. Setelah 2006, timnas Republik Ceko sempat absen di ajang empat tahunan tersebut dan kembali pada Piala Dunia 2026.

Pada Piala Dunia 2006, untuk pertama kalinya mereka memakai nama Republik Ceko setelah memisahkan diri dari Slovakia. Melansir laman FIFA, saat itu mereka gagal lolos ke babak selanjutnya setelah kalah beruntun dari Ghana dan Italia meski sempat mengalahkan Amerika Serikat.

Untuk lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Republik Ceko harus menghadapi persaingan ketat dengan Kroasia yang sempat mengalahkan mereka. Tim yang saat itu dilatih Ivan Hasek juga mengalami kekalahan dari Kepulauan Faroe.

Hasil tersebut membuat Republik Ceko harus bertengger di posisi kedua klasemen Grup L. Di babak play off, tim runner-up Piala Dunia 1934 itu mengalahkan Irlandia dan Denmark sekaligus kembali bermain di Piala Dunia setelah 20 tahun.

Profil pelatih Setelah lengsernya Ivan Hasek, Miroslav Koubek mengambil alih timnas Republik Ceko. Pelatih 74 tahun tersebut langsung memberikan bukti dengan berhasil mengalahkan Irlandia dan Denmark di babak play off.

Secara profil, Miroslav Koubek merupakan pelatih yang dulu bermain sebagai kiper. Melansir Transfermarkt, dia belum pernah bermain untuk timnas Republik Ceko semasa menjadi pemain.

Sebagai pelatih, Miroslav Koubek punya banyak pengalaman melatih tim-tim di Republik Ceko. Salah satu yang terlama bersama Viktoria Plzen pada 2014-2015 dan 2023-2025.