FIFA Dihadapkan Tantangan Baru usai Timnas Iran Minta Kepastian untuk Piala Dunia 2026

JawaPos.com–Piala Dunia 2026 semakin dekat. Persiapan terus dilakukan negara-negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion mulai siap digunakan, jadwal pertandingan mulai dibahas, dan sejumlah tim nasional telah memastikan tiket menuju turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.

Namun di tengah atmosfer persiapan itu, muncul satu isu yang cukup menyita perhatian publik sepak bola internasional. Timnas Iran dikutip dari marca.com dikabarkan mengajukan sejumlah syarat kepada FIFA terkait keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2026.

Iran memastikan lolos ke putaran final lewat jalur kualifikasi. Secara performa, Team Melli tampil konsisten dan kembali menjadi salah satu wakil kuat dari Asia.

Akan tetapi, situasi di luar lapangan justru menjadi sorotan utama menjelang turnamen nanti. Federasi Sepak Bola Iran disebut meminta kepastian dari FIFA terkait proses visa, keamanan, hingga perlakuan terhadap pemain dan ofisial selama berada di Amerika Serikat.

Permintaan itu muncul karena hubungan politik antara Iran dan AS dalam beberapa tahun terakhir masih kerap memanas. Iran ingin memastikan seluruh anggota delegasi mereka bisa masuk ke negara tuan rumah tanpa hambatan administrasi maupun persoalan diplomatik.

Selain itu, mereka juga meminta FIFA menjamin penghormatan terhadap simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan selama turnamen berlangsung. Situasi seperti ini memang jarang terjadi dalam persiapan Piala Dunia.

Biasanya pembahasan lebih banyak berfokus pada kesiapan tim, fasilitas latihan, atau kondisi stadion. Namun kali ini, isu politik dan hubungan antar negara ikut memengaruhi suasana jelang kompetisi.

Amerika Serikat akan menjadi pusat penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dengan jumlah pertandingan terbanyak digelar di sana. Hal itulah yang membuat kekhawatiran Iran semakin besar, terutama terkait proses masuk dan mobilitas tim selama berada di wilayah AS.