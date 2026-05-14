AS Longgarkan Aturan Visa bagi Pemegang Tiket Piala Dunia 2026, Ada Pengecualian untuk Iran

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk melonggarkan sebagian kebijakan imigrasi menjelang gelaran Piala Dunia 2026.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa kewajiban pembayaran jaminan visa hingga 15 ribu dolar AS (sekitar Rp 263 juta) bagi wisatawan dari sejumlah negara akan ditangguhkan, khusus bagi mereka yang telah membeli tiket resmi pertandingan.

Kebijakan pembayaran jaminan visa itu sebelumnya diberlakukan terhadap warga dari sekitar 50 negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran visa tinggi, seperti overstay atau masalah keamanan lainnya.

Sebelumnya, lima negara yang berhasil lolos ke Piala Dunia, seperti Aljazair, Tanjung Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia termasuk dalam daftar yang dikenai kewajiban jaminan.

Namun, saat ini warga dari lima negara tersebut yang telah membeli tiket resmi melalui FIFA tidak lagi diwajibkan membayar jaminan visa. Sebelumnya, pengecualian juga telah diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf tim sebagai bagian dari prioritas pemrosesan visa untuk ajang olahraga terbesar di dunia itu.

Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Konsuler Mora Namdar menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan turnamen. Namdar menegaskan bahwa Amerika Serikat ingin menghadirkan Piala Dunia terbesar dan terbaik dalam sejarah.

“Kami sangat antusias menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Kami memberikan pembebasan jaminan visa bagi penggemar yang memenuhi syarat, yaitu mereka yang telah membeli tiket dan terdaftar dalam sistem FIFA Pass untuk mempercepat proses pengajuan visa,” ujar Namdar dikutip dari The Athletic.