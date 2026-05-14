AS Longgarkan Aturan Visa bagi Pemegang Tiket Piala Dunia 2026, Ada Pengecualian untuk Iran

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden FIFA Gianni Infantino. (Instagram Gianni Infantino)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk melonggarkan sebagian kebijakan imigrasi menjelang gelaran Piala Dunia 2026.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan bahwa kewajiban pembayaran jaminan visa hingga 15 ribu dolar AS (sekitar Rp 263 juta) bagi wisatawan dari sejumlah negara akan ditangguhkan, khusus bagi mereka yang telah membeli tiket resmi pertandingan.
Kebijakan pembayaran jaminan visa itu sebelumnya diberlakukan terhadap warga dari sekitar 50 negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran visa tinggi, seperti overstay atau masalah keamanan lainnya.
Sebelumnya, lima negara yang berhasil lolos ke Piala Dunia, seperti Aljazair, Tanjung Verde, Pantai Gading, Senegal, dan Tunisia termasuk dalam daftar yang dikenai kewajiban jaminan.
Namun, saat ini warga dari lima negara tersebut yang telah membeli tiket resmi melalui FIFA tidak lagi diwajibkan membayar jaminan visa. Sebelumnya, pengecualian juga telah diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf tim sebagai bagian dari prioritas pemrosesan visa untuk ajang olahraga terbesar di dunia itu.
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Konsuler Mora Namdar menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan turnamen. Namdar menegaskan bahwa Amerika Serikat ingin menghadirkan Piala Dunia terbesar dan terbaik dalam sejarah.
“Kami sangat antusias menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Kami memberikan pembebasan jaminan visa bagi penggemar yang memenuhi syarat, yaitu mereka yang telah membeli tiket dan terdaftar dalam sistem FIFA Pass untuk mempercepat proses pengajuan visa,” ujar Namdar dikutip dari The Athletic.
Piala Dunia 2026 dijadwalkan dimulai pada 11 Juni dan akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebijakan pelonggaran itu dinilai dapat meringankan beban perjalanan bagi sebagian penggemar internasional.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat