Israel Waswas Trump Berdamai dengan Iran, Khawatir Kesepakatan Baru Untungkan Teheran

JawaPos.com - Israel menunjukkan kekhawatiran serius terhadap arah negosiasi terbaru antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut cemas Presiden AS Donald Trump akan menyetujui kesepakatan damai yang dianggap terlalu lunak terhadap Teheran, bahkan sebelum seluruh target perang benar-benar tercapai.

Kekhawatiran itu muncul karena pembicaraan yang berlangsung kini dinilai semakin menyempit dan hanya berfokus pada program uranium Iran serta pembukaan kembali Selat Hormuz.

Sementara isu lain yang selama ini menjadi alasan utama perang, seperti rudal balistik Iran dan dukungan terhadap kelompok proksi di Timur Tengah, mulai tersisih dari meja perundingan.

Beberapa sumber Israel kepada CNN menyebut, kesepakatan parsial yang tetap membiarkan sebagian program nuklir Iran berjalan akan dianggap sebagai kegagalan perang oleh Tel Aviv.

“Kekhawatiran utamanya adalah Trump akan lelah dengan negosiasi lalu membuat kesepakatan apa pun dengan konsesi di menit terakhir,” kata seorang sumber Israel.

Menurut sumber tersebut, pejabat AS memang telah meyakinkan Israel bahwa stok uranium dengan pengayaan tinggi milik Iran akan dibahas. Namun, tidak dimasukkannya isu rudal balistik dan jaringan proksi Iran disebut sebagai masalah besar bagi Israel.

Israel Tak Ingin Iran Pulih setelah Perang Di balik dorongan diplomasi Washington, Israel justru khawatir kesepakatan damai dapat memberi ruang bagi Iran untuk bangkit kembali secara ekonomi maupun militer.