Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 14 Mei 2026 | 01.51 WIB

Trump Meremehkan Pertahanan Iran, Intelijen AS Malah Melaporkan Teheran Masih Memilii 70 Persen Potensi Rudal

Ilustrasi: Rudal Iran.

JawaPos.com - Iran masih perkasa. Menurut menurut The New York Times yang mengutip data intelijen AS, negeri 'Mullah" tersebut dilaporkan masih mempertahankan sekitar 70 persen potensi rudal dan mendapatkan kembali akses terhadap 30 dari 33 lokasi peluncuran dekat Selat Hormuz.

Data itu juga menyebutkan Iran masih memiliki sekitar 70 persen sistem peluncuran rudal. Selain itu, Iran juga dilaporkan telah memulihkan akses ke 90 persen fasilitas bawah tanah dan sistem peluncuran yang sebagian atau sepenuhnya siap digunakan.

Menurut laporan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan penasihat militernya telah melebih-lebihkan skala kerusakan yang ditimbulkan pada fasilitas rudal Iran, dengan menganggap kerusakannya jauh lebih parah dari kenyataannya, serta meremehkan ketahanan dan kemampuan Iran untuk bangkit kembali.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran yang dibalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik AS di Timur Tengah.

Amerika dan Israel awalnya mengeklaim serangan mereka itu diperlukan untuk melawan ancaman yang dianggap berasal dari program nuklir Iran. Namun, mereka segera memperjelas bahwa serangan itu dilakukan karena mereka ingin melihat perubahan kekuasaan di Iran.

Kemudian, pada 7 April, Amerika dan Iran mengumumkan gencatan senjata, dilanjutkan dengan pembicaraan di Islamabad yang berakhir tanpa terobosan. Tidak ada laporan mengenai dimulainya kembali permusuhan, tetapi AS telah memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Iran Ogah Kembali Bernegosiasi dengan AS Jika 5 Tuntutannya Tak Dipenuhi - Image
Internasional

Iran Ogah Kembali Bernegosiasi dengan AS Jika 5 Tuntutannya Tak Dipenuhi

Kamis, 14 Mei 2026 | 01.41 WIB

Rupiah Melemah terhadap Dollar, Ekonom Muhammadiyah Anggap Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain - Image
Finance

Rupiah Melemah terhadap Dollar, Ekonom Muhammadiyah Anggap Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Rabu, 13 Mei 2026 | 07.11 WIB

Mojtaba Khamenei Dikabarkan Ikut Susun Strategi Perang Melawan AS Meski dalam Kondisi Cedera - Image
Internasional

Mojtaba Khamenei Dikabarkan Ikut Susun Strategi Perang Melawan AS Meski dalam Kondisi Cedera

Sabtu, 9 Mei 2026 | 23.15 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore