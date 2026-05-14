Jose Mourinho Ingin Rodri Bergabung dengan Real Madrid

JawaPos.com - Real Madrid tampaknya mulai serius menyusun fondasi baru untuk era berikutnya. Bukan hanya soal pergantian pelatih, tetapi juga tentang membangun kembali keseimbangan skuad yang musim ini beberapa kali terlihat kehilangan kontrol di momen-momen penting.

Salah satu nama yang kini terus dikaitkan dengan proyek tersebut adalah Rodri. Gelandang Manchester City itu disebut menjadi target prioritas Real Madrid, dan menariknya, Jose Mourinho dikabarkan turut memberi lampu hijau untuk kemungkinan transfer tersebut.

Melansir The Hard Tackle, Rodri dinilai sebagai sosok ideal untuk mengembalikan stabilitas lini tengah Madrid. Florentino Perez dan Mourinho disebut memiliki pandangan yang sama bahwa Los Blancos masih belum benar-benar mampu menggantikan pengaruh besar Toni Kroos dan Luka Modric.

Mourinho sendiri dikabarkan semakin dekat dengan kepulangan sensasional ke Santiago Bernabeu. Pelatih asal Portugal itu diyakini sudah mulai terlibat dalam diskusi mengenai struktur skuad dan kebutuhan tim untuk musim depan.

Di mata Mourinho, Rodri bukan sekadar gelandang bertahan biasa. Ia dianggap sebagai pemain komplet yang mampu membawa kontrol permainan, kepemimpinan, dan keseimbangan taktis yang selama ini mulai memudar di lini tengah Madrid.

Sejak bergabung dengan Manchester City pada 2019 dengan nilai transfer sekitar £62,8 juta, Rodri berkembang menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik dunia. Performa konsistennya bersama City dan tim nasional Spanyol bahkan membuatnya sukses meraih Ballon d'Or pada 2024.

Musim ini, kebutuhan Madrid terhadap sosok seperti Rodri terasa semakin jelas. Lini tengah mereka memang dipenuhi pemain enerjik dan atletis seperti Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouameni. Namun, Madrid dinilai belum memiliki pemain yang benar-benar mampu mengontrol tempo permainan secara konsisten.

Valverde unggul dalam intensitas dan transisi cepat. Camavinga menawarkan agresivitas dan mobilitas tinggi. Tchouameni kuat dalam duel dan pressing. Tetapi Rodri menghadirkan sesuatu yang berbeda: ketenangan, disiplin posisi, dan kemampuan membaca permainan dengan level elite.