Performa Jose Mourinho Setelah Hengkang dari Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho disebut semakin dekat untuk kembali menangani Real Madrid. Kabar terbaru menyebut pelatih asal Portugal itu sedang berada dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk kembali ke Santiago Bernabeu setelah lebih dari satu dekade berpisah.

Meski belum ada pernyataan resmi dari Mourinho maupun Florentino Perez, sejumlah laporan menyebut pria berusia 63 tahun itu siap menolak perpanjangan kontrak di Benfica demi memulai periode keduanya bersama Los Blancos. Jika benar terjadi, ini akan menjadi comeback yang cukup mengejutkan.

Mourinho pertama kali melatih Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013. Masa kepemimpinannya penuh drama, konflik, sekaligus pencapaian besar. Ia mempersembahkan satu gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan mencatatkan musim legendaris 2011–12 dengan raihan 100 poin.

Namun, di balik kesuksesan itu, Mourinho juga dikenal karena berbagai perselisihan dengan media, pemain, hingga tokoh internal klub. Ia akhirnya meninggalkan Madrid pada 2013 setelah musim tanpa trofi yang bahkan ia sebut sebagai musim terburuk dalam kariernya.

Lalu bagaimana perjalanan Mourinho setelah meninggalkan Bernabeu? Melansir Sports Illustrated, berikut performa Mourinho setelah pindah dari Real Madrid.

Chelsea: Gelar Liga Terakhir Mourinho Mourinho kembali ke Chelsea pada musim panas 2013 dengan membawa narasi emosional soal klub yang “mencintainya”. Namun periode keduanya di Stamford Bridge tidak semulus era pertamanya.

Musim debutnya berjalan cukup kompetitif meski Chelsea gagal juara. Salah satu momen paling ikonik datang ketika The Blues mengalahkan Liverpool 2-0 di Anfield, laga yang terkenal karena insiden terpelesetnya Steven Gerrard.

Baca Juga:Carlo Ancelotti Dukung Jose Mourinho Kembali ke Real Madrid

Semusim kemudian, Mourinho berhasil membawa Chelsea menjuarai Premier League 2014–15 sekaligus memenangkan Piala Liga. Itu menjadi gelar liga terakhir Mourinho hingga saat ini.

Namun musim berikutnya berubah menjadi bencana. Chelsea tampil buruk sejak awal musim dan Mourinho dipecat sebelum Natal setelah tim kalah sembilan kali dari 16 pertandingan liga.

Persentase kemenangan: 58,8%

Prestasi: Premier League 2014–15, Piala Liga 2014–15

Manchester United: Trofi Ada, Tapi Dominasi Tak Pernah Datang Pada 2016, Mourinho mengambil alih Manchester United dengan harapan mengembalikan kejayaan klub pasca era Sir Alex Ferguson.