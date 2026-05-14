Presiden Real Madrid Florentino Perez Puji Jose Mourinho, Sinyal Gabung di Musim Depan?

JawaPos.com - Rumor kepulangan Jose Mourinho ke Real Madrid kembali memanas setelah Presiden klub, Florentino Perez, melontarkan pujian terbuka kepada pelatih asal Portugal tersebut dalam wawancara televisi di Spanyol.
Melansir ESPN, komentar Perez langsung memicu spekulasi bahwa Mourinho semakin dekat untuk kembali ke Santiago Bernabeu pada musim depan.
Situasi ini muncul setelah Real Madrid dipastikan kembali menutup musim tanpa trofi besar usai kalah 2-0 dari Barcelona dalam El Clasico akhir pekan lalu. Kekalahan tersebut sekaligus memastikan gelar LaLiga jatuh ke tangan rival abadi mereka.
Posisi Alvaro Arbeloa pun kini berada dalam tekanan besar. Pelatih muda itu dinilai gagal mengendalikan situasi di ruang ganti sekaligus tidak mampu menjaga konsistensi performa tim setelah menggantikan Xabi Alonso.
Di tengah situasi tersebut, nama Mourinho kembali mencuat sebagai kandidat terkuat pengganti Arbeloa. Dalam wawancaranya bersama jurnalis Josep Pedrerol di La Sexta, Perez tidak menutupi rasa hormatnya terhadap Mourinho.
"Saya menyukai semua pelatih yang pernah bersama kami," kata Perez saat ditanya soal Mourinho.
"Dia meningkatkan daya saing kami, itu benar, dan dari situlah kami memenangkan enam Piala Eropa dalam 10 tahun."
Pernyataan itu langsung menarik perhatian besar karena Perez jarang memberikan pujian terbuka seperti itu di tengah rumor pergantian pelatih.
Mourinho sendiri pernah menangani Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013. Meski hanya memenangkan satu gelar LaLiga dan satu Copa del Rey, ia dianggap sebagai sosok penting yang membangun mental kompetitif Madrid untuk kembali bersaing di level tertinggi Eropa.
Banyak pihak percaya fondasi yang dibangun Mourinho menjadi salah satu faktor penting di balik dominasi Madrid di Liga Champions beberapa tahun setelah kepergiannya.
Saat ini, Mourinho masih melatih Benfica. Namun sejumlah laporan menyebut ia masuk dalam daftar pendek kandidat pelatih baru Real Madrid.
Meski begitu, Mourinho sebelumnya sempat membantah adanya kontak langsung dengan Madrid. Perez sendiri mencoba meredam spekulasi ketika kembali ditekan soal kemungkinan reuni tersebut.
