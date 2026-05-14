Florentino Perez Klaim Sudah Tahu Dalang Kebocoran Perkelahian Valverde vs Tchouameni

JawaPos.com - Florentino Perez kembali menjadi pusat perhatian setelah memberikan komentar panas terkait situasi internal Real Madrid yang belakangan ramai diperbincangkan.

Presiden Los Blancos itu sebelumnya sudah menggelar konferensi pers besar awal pekan ini di tengah musim yang penuh tekanan. Kini, dalam wawancara lanjutan bersama La Sexta, Perez kembali membahas berbagai isu panas yang sedang mengelilingi klub.

Salah satu topik utama tentu soal bocornya kabar perkelahian antara Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni yang sempat menghebohkan ruang publik beberapa hari terakhir.

Melansir Diario AS, Perez tampak cukup kesal dengan bagaimana situasi internal klub terus menjadi konsumsi media. Ia bahkan menyebut ada pihak tertentu yang sengaja membuat suasana semakin panas.

“Saya sedikit terkejut dengan situasinya. Ada kritik dari media yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya hanya menerima pesan ucapan selamat atas apa yang terjadi kemarin.”

Perez Sebut Fans Madrid Terlalu Dimanjakan Selain membahas isu kebocoran informasi, Perez juga menyinggung atmosfer di Santiago Bernabeu musim ini, termasuk aksi siulan dari sebagian suporter kepada tim sendiri.

Menurutnya, banyak pihak mulai lupa dengan kesuksesan besar yang sudah diraih Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya, selama bertahun-tahun, telah memenangkan lebih banyak Piala Eropa daripada Barca sepanjang sejarahnya. Tetapi, bagi sebagian orang, itu tidak cukup. Di negara mana kita tinggal? Ini adalah kampanye yang terorganisir. Kita telah meremehkan apa yang kita miliki.”