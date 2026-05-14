Florentino Perez Klaim Sudah Tahu Dalang Kebocoran Perkelahian Valverde vs Tchouameni

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, mengaku sudah memiliki gambaran soal sosok yang membocorkan insiden perkelahian Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni ke publik. (Istimewa)
JawaPos.com - Florentino Perez kembali menjadi pusat perhatian setelah memberikan komentar panas terkait situasi internal Real Madrid yang belakangan ramai diperbincangkan.
Presiden Los Blancos itu sebelumnya sudah menggelar konferensi pers besar awal pekan ini di tengah musim yang penuh tekanan. Kini, dalam wawancara lanjutan bersama La Sexta, Perez kembali membahas berbagai isu panas yang sedang mengelilingi klub.
Salah satu topik utama tentu soal bocornya kabar perkelahian antara Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni yang sempat menghebohkan ruang publik beberapa hari terakhir.
Melansir Diario AS, Perez tampak cukup kesal dengan bagaimana situasi internal klub terus menjadi konsumsi media. Ia bahkan menyebut ada pihak tertentu yang sengaja membuat suasana semakin panas.
“Saya sedikit terkejut dengan situasinya. Ada kritik dari media yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya hanya menerima pesan ucapan selamat atas apa yang terjadi kemarin.”
Selain membahas isu kebocoran informasi, Perez juga menyinggung atmosfer di Santiago Bernabeu musim ini, termasuk aksi siulan dari sebagian suporter kepada tim sendiri.
Menurutnya, banyak pihak mulai lupa dengan kesuksesan besar yang sudah diraih Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya, selama bertahun-tahun, telah memenangkan lebih banyak Piala Eropa daripada Barca sepanjang sejarahnya. Tetapi, bagi sebagian orang, itu tidak cukup. Di negara mana kita tinggal? Ini adalah kampanye yang terorganisir. Kita telah meremehkan apa yang kita miliki.”
Perez juga mengingatkan bahwa Real Madrid masih memenangkan beberapa trofi penting musim lalu.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat