Carlo Ancelotti Dukung Jose Mourinho Kembali ke Real Madrid

Pelatih Timnas Brasil Carlo Ancelotti. (Dok. Brasil)
JawaPos.com - Carlo Ancelotti memberikan dukungan terbuka terhadap kemungkinan kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid. Dalam wawancara terbarunya, pelatih asal Italia itu juga membela mentalitas para pemain Madrid yang belakangan sering mendapat kritik.
Kini menangani tim nasional Brasil, Ancelotti berbicara mengenai banyak hal terkait masa baktinya di Santiago Bernabeu, termasuk soal isu ruang ganti Real Madrid yang disebut-sebut sulit dikendalikan.
Melansir The Athletic, menurut Ancelotti, anggapan bahwa para pemain Madrid bertindak sesuka hati sama sekali tidak benar.
“Hal itu menimbulkan kesan bahwa para pemain Real Madrid melakukan apa pun yang mereka inginkan. Itu tidak benar. Itu omong kosong belaka. Itu tidak benar!”
Ia menjelaskan bahwa hubungan antara pelatih dan pemain di Madrid justru dibangun lewat komunikasi dan diskusi, bukan dengan pendekatan otoriter.
“Para pemain… ketika saya berada di sana, saya punya ide, dan saya mencoba mendiskusikannya dengan mereka untuk melihat apakah mereka setuju atau tidak. Kami bahkan melakukan itu di final Liga Champions.”
Ancelotti memang dikenal sebagai pelatih yang dekat dengan pemain. Dalam penjelasannya, ia menyebut bahwa strategi tim selalu dibangun bersama skuad agar seluruh pemain merasa terlibat penuh.
“Ketika saya punya ide, pemain harus menjadi bagian darinya. Saya tidak ingin memaksakan strategi. Tapi itu bukan berarti kami tidak punya strategi.”
Ia juga menepis kritik yang menyebut Real Madrid bermain tanpa arah taktik yang jelas selama beberapa musim terakhir.
