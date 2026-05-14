Terungkap Kesepakatan yang Diajukan Jose Mourinho Sebelum Bergabung Kembali dengan Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho dilaporkan semakin dekat untuk kembali menangani Real Madrid. Setelah beberapa bulan terakhir terus dikaitkan dengan Santiago Bernabeu, kini muncul laporan bahwa pelatih asal Portugal itu hampir resmi ditunjuk sebagai manajer baru Los Blancos.

Mourinho saat ini masih menangani Benfica, tetapi berbagai sumber di Spanyol dan Inggris menyebut proses negosiasi dengan Real Madrid sudah memasuki tahap akhir.

Situasi ini muncul di tengah tekanan besar yang dialami Alvaro Arbeloa. Pelatih muda tersebut kesulitan membawa Madrid tampil konsisten setelah menggantikan Xabi Alonso di awal tahun ini.

Musim tanpa trofi untuk tahun kedua beruntun membuat posisi Arbeloa semakin sulit dipertahankan. Selain hasil yang mengecewakan, Madrid juga disebut menghadapi masalah serius di ruang ganti yang mulai kehilangan keseimbangan dan kontrol internal.

Karena itulah, Florentino Perez disebut melihat Mourinho sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan disiplin dan otoritas di dalam tim.

Mourinho bukan nama asing bagi publik Bernabeu. Ia pernah melatih Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013 dan dikenal sebagai salah satu pelatih yang mampu membawa Madrid bersaing keras melawan Barcelona era Pep Guardiola. Kini, hubungan keduanya dikabarkan kembali menghangat.

Melansir Football365, laporan terbaru menyebut Mourinho akan segera “dinobatkan” sebagai manajer baru Real Madrid. Presiden klub Florentino Perez disebut menjadi kekuatan utama di balik rencana reuni tersebut.

Meski begitu, masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan sebelum pengumuman resmi dilakukan. Mourinho masih terikat kontrak bersama Benfica hingga musim panas 2027, meski diyakini tidak akan ada hambatan besar dalam proses negosiasi antar klub.

Salah satu hal paling menarik yang mulai terungkap adalah isi kesepakatan awal antara Mourinho dan Real Madrid.

Disebutkan bahwa kedua pihak pada prinsipnya sudah sepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun. Pengumuman resmi kemungkinan baru dilakukan setelah Benfica memainkan laga terakhir musim ini melawan Estoril.