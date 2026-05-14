Pep Guardiola Kedapatan Bicara dengan Pemain Crystal Palace Usai Manchester City Menang Telak

JawaPos.com - Pep Guardiola kembali mencuri perhatian usai Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Crystal Palace pada Rabu malam.

Bukan hanya karena hasil di atas lapangan, tetapi juga karena momen menarik setelah laga ketika Guardiola terlihat berbicara langsung dengan beberapa pemain Palace.

Manchester City tampil dominan sepanjang pertandingan di Etihad Stadium. Gol-gol dari Antoine Semenyo, Omar Marmoush, dan Savinho memastikan tiga poin penting bagi The Citizens dalam persaingan gelar Liga Inggris musim ini.

Baca Juga:Pep Guardiola Sebut Manchester City Siap Siaga Merebut Posisi Puncak dari Arsenal

Kemenangan tersebut membuat jarak City dengan Arsenal di puncak klasemen kembali menipis menjadi dua poin. Dengan musim yang tinggal menyisakan dua pertandingan, tekanan dalam perebutan gelar kini semakin terasa.

Menariknya, Arsenal masih harus menghadapi Crystal Palace di laga terakhir musim ini di Selhurst Park. Situasi itu membuat banyak pihak mulai berspekulasi bahwa City tentu berharap Palace bisa memberikan kejutan dan menghambat langkah The Gunners menuju gelar juara.

Melansir Mirror, usai pertandingan, kamera televisi sempat menangkap Guardiola berbincang santai dengan beberapa pemain Palace seperti Jefferson Lerma, Maxence Lacroix, dan Adam Wharton.

Momen itu bahkan memancing candaan dari komentator yang menyebut Guardiola seolah sedang memberi “pesan khusus” menjelang pertandingan Palace melawan Arsenal.

Sepanjang laga, Guardiola sendiri terlihat cukup santai di pinggir lapangan. Ia beberapa kali tersenyum dan menikmati jalannya pertandingan. Namun di balik ekspresi tenangnya, tekanan perebutan gelar jelas masih membayangi Manchester City.

Di sisi lain, Crystal Palace sebelumnya sempat dikabarkan bakal melakukan rotasi besar di sisa musim demi fokus menghadapi final Liga Europa Conference pada akhir Mei. Meski begitu, pelatih Oliver Glasner menegaskan timnya tetap akan bersikap profesional.

Baca Juga:Pep Guardiola Buka Suara Soal Masa Depan Nathan Ake di Manchester City

Glasner mengatakan: “Sejujurnya, jika seseorang mengkritik saya, itu tidak masuk akal. Ini baru pertandingan terakhir, tetapi ada 37 pertandingan yang dimainkan sebelumnya. Itu berarti jika tim lain pada pertandingan ke-25 melakukan rotasi melawan City atau Arsenal, mereka juga akan memengaruhi persaingan perebutan gelar.”