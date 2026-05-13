Pep Guardiola Buka Suara Soal Masa Depan Nathan Ake di Manchester City

JawaPos.com - Masa depan Nathan Ake di Manchester City mulai menjadi bahan pembicaraan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Di tengah rumor ketertarikan sejumlah klub besar Eropa, Pep Guardiola akhirnya buka suara soal bek asal Belanda tersebut.

Guardiola bahkan tak ragu menyebut Ake sebagai salah satu pemain paling dapat diandalkan yang pernah ia latih sepanjang kariernya.

Bek berusia 31 tahun itu akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad Stadium. Situasi tersebut membuat spekulasi transfer semakin kuat, terutama setelah Barcelona dikabarkan tertarik membawanya ke Spanyol musim depan.

Rumor itu muncul di saat Ake justru tampil impresif dalam kemenangan 3-0 Manchester City atas Brentford akhir pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut, ia dinilai sukses meredam ancaman kecepatan dan pergerakan lini serang lawan sepanjang laga.

Melansir City Xtra, menjelang pertandingan melawan Crystal Palace, Guardiola pun memberikan pujian panjang kepada mantan pemain Bournemouth tersebut.

“Dengar, Nathan mungkin terkadang tidak terlalu mengandalkan fisik, tetapi hanya sedikit pemain yang lebih dapat diandalkan ketika bermain seperti dia,” kata Guardiola.

“Apa pun tugas yang harus dia lakukan, baik dengan bola maupun tanpa bola, dalam hal fokus, Nathan adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya hadapi. Dia sungguh luar biasa.”

Guardiola mengakui bahwa masalah terbesar Ake lebih kepada kondisi fisiknya ketika harus bermain dalam jadwal padat setiap tiga hari sekali. Namun ketika berada dalam kondisi terbaik, ia menilai Ake sebagai pemain yang sangat penting bagi tim.