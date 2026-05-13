Pep Guardiola Buka Suara Soal Masa Depan Nathan Ake di Manchester City

Pemain Manchester City Nathan Ake. (Dok. Manchester City)
JawaPos.com - Masa depan Nathan Ake di Manchester City mulai menjadi bahan pembicaraan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Di tengah rumor ketertarikan sejumlah klub besar Eropa, Pep Guardiola akhirnya buka suara soal bek asal Belanda tersebut.
Guardiola bahkan tak ragu menyebut Ake sebagai salah satu pemain paling dapat diandalkan yang pernah ia latih sepanjang kariernya.
Bek berusia 31 tahun itu akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Etihad Stadium. Situasi tersebut membuat spekulasi transfer semakin kuat, terutama setelah Barcelona dikabarkan tertarik membawanya ke Spanyol musim depan.
Baca Juga:Pep Guardiola Sebut Satu-Satunya Cara Terhindar dari Kontroversi VAR Adalah Kemenangan Telak
Rumor itu muncul di saat Ake justru tampil impresif dalam kemenangan 3-0 Manchester City atas Brentford akhir pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut, ia dinilai sukses meredam ancaman kecepatan dan pergerakan lini serang lawan sepanjang laga.
Melansir City Xtra, menjelang pertandingan melawan Crystal Palace, Guardiola pun memberikan pujian panjang kepada mantan pemain Bournemouth tersebut.
“Dengar, Nathan mungkin terkadang tidak terlalu mengandalkan fisik, tetapi hanya sedikit pemain yang lebih dapat diandalkan ketika bermain seperti dia,” kata Guardiola.
“Apa pun tugas yang harus dia lakukan, baik dengan bola maupun tanpa bola, dalam hal fokus, Nathan adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya hadapi. Dia sungguh luar biasa.”
Guardiola mengakui bahwa masalah terbesar Ake lebih kepada kondisi fisiknya ketika harus bermain dalam jadwal padat setiap tiga hari sekali. Namun ketika berada dalam kondisi terbaik, ia menilai Ake sebagai pemain yang sangat penting bagi tim.
“Masalahnya adalah terkadang ketika itu terjadi setiap tiga hari, tiga hari, tiga hari, dia kesulitan. Tapi lihatlah final Piala Carabao atau semifinal atau pertandingan terakhir misalnya melawan Brentford, itu sepenuhnya melawan Kevin Schade dan Igor Thiago dan bagaimana mereka menyerang di belakang, ruang dan kecepatannya dan mereka melakukannya, wow, Nathan!”
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam