Manchester City Lumpuhkan Crystal Palace 3-0, Pep Guardiola Pilih Fokus ke Final Piala FA

JawaPos.com - Manchester City tumbangkan Crystal Palace 3-0 dalam laga Premier League pekan ke-36 yang berlangsung di Etihad Stadium, Manchester, Kamis (14/5). Hasil itu menjadi modal penting bagi tim asuhan Pep Guardiola menjelang dua laga penutup Premier League yang semakin dekat.

Tampil Agresif Meski sejak awal pertandingan Manchester City langsung tampil agresif dan mendominasi jalannya permainan, gol pembuka baru hadir pada menit ke-32 lewat Antoine Semenyo. Memanfaatkan umpan matang dari Phil Foden, Semenyo melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang tidak mampu dihalau kiper Crystal Palace Dean Henderson.

Manchester City terus menekan hingga akhirnya Omar Marmoush menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Phil Foden pun kembali menjadi playmaker, Marmoush sukses mengeksekusi umpan yang diberikan dan membawa City unggul 2-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Manchester City tidak mengendurkan serangan. Dilansir dari ESPN, Guardiola melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan sekaligus memberi kesempatan kepada pemain lain. Jeremy Doku, Nathan Ake, hingga Mateo Kovacic masuk untuk menambah energi di lapangan.

Crystal Palace pun mencoba bangkit dengan melakukan beberapa pergantian pemain, termasuk memasukkan Ismaila Sarr dan Jorgen Strand Larsen. Namun, upaya mereka kerap kandas di lini pertahanan Manchester City yang tampil solid.

Kiper Gianluigi Donnarumma juga menunjukkan performa apik dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting.

Gol penutup Manchester City tercipta pada menit ke-84 melalui Savinho. Menerima umpan terobosan dari Rayan Cherki, Savinho dengan tenang menaklukkan gawang Henderson lewat sepakan kaki kiri yang mengarah ke sudut bawah gawang. Skor 3-0 pun memastikan kemenangan bagi Manchester City hingga peluit panjang ditiup.

Rotasi Jadi Kunci Usai pertandingan, Pep Guardiola mengungkapkan bahwa rotasi pemain menjadi kunci kemenangan timnya. Guardiola melakukan enam perubahan dari susunan pemain sebelumnya demi menjaga kebugaran skuad menjelang final Piala FA melawan Chelsea pada Sabtu (16/5).

“Chelsea berada di kandang untuk mempersiapkan final. Kami harus pergi ke London, sementara mereka tetap di rumah. Itu berarti kelelahan, kelelahan, dan kelelahan. Saya memiliki kepercayaan penuh pada seluruh skuad.