Pep Guardiola Sebut Manchester City Siap Siaga Merebut Posisi Puncak dari Arsenal

JawaPos.com - Pep Guardiola memastikan Manchester City belum menyerah dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Crystal Palace, sang manajer menegaskan timnya akan terus “siap siaga” jika Arsenal terpeleset di dua laga terakhir musim ini.
Kemenangan atas Palace membuat City kini hanya terpaut dua poin dari Arsenal di puncak klasemen. Dengan kedua tim sama-sama menyisakan dua pertandingan, persaingan juara masih terbuka hingga pekan terakhir.
Meski begitu, Guardiola mengakui situasi fisik skuadnya mulai mengkhawatirkan karena jadwal yang sangat padat.
Melansir ESPN, dalam laga melawan Crystal Palace, Guardiola bahkan melakukan enam perubahan dalam starting XI dan mencadangkan Erling Haaland sepanjang pertandingan. Selain Haaland, Jeremy Doku dan Rayan Cherki juga diistirahatkan demi menjaga kondisi fisik mereka.
City sendiri masih harus menghadapi Chelsea di final Piala FA akhir pekan ini sebelum melanjutkan dua laga penentuan Liga Inggris melawan Bournemouth dan Aston Villa.
"Itu tergantung pada mereka [Arsenal]," kata Guardiola.
"Jika mereka memenangkan dua pertandingan – tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu dibicarakan."
Meski demikian, Guardiola menegaskan City akan tetap berada dalam posisi siap memanfaatkan peluang sekecil apa pun.
"Yang bisa kami lakukan hanyalah berada di sana untuk berjaga-jaga," katanya. "Dua pertandingan terakhir sangat sulit."
Pelatih asal Spanyol itu juga mengungkapkan betapa berat kondisi fisik para pemainnya di akhir musim ini.
"Dan yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah tidur secepat mungkin dan mempersiapkan diri untuk Piala FA. Itulah yang harus kita lakukan."
"Tapi ini bukan hanya final Piala FA," lanjut Guardiola, "ada pertandingan melawan Bournemouth tiga hari setelahnya. Jadi, mereka [para pemain] akan berada di rumah bersama istri dan anak-anak, jadi kelelahan, kelelahan."
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat