Pep Guardiola Sebut Manchester City Siap Siaga Merebut Posisi Puncak dari Arsenal

JawaPos.com - Pep Guardiola memastikan Manchester City belum menyerah dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Crystal Palace, sang manajer menegaskan timnya akan terus “siap siaga” jika Arsenal terpeleset di dua laga terakhir musim ini.

Kemenangan atas Palace membuat City kini hanya terpaut dua poin dari Arsenal di puncak klasemen. Dengan kedua tim sama-sama menyisakan dua pertandingan, persaingan juara masih terbuka hingga pekan terakhir.

Meski begitu, Guardiola mengakui situasi fisik skuadnya mulai mengkhawatirkan karena jadwal yang sangat padat.

Melansir ESPN, dalam laga melawan Crystal Palace, Guardiola bahkan melakukan enam perubahan dalam starting XI dan mencadangkan Erling Haaland sepanjang pertandingan. Selain Haaland, Jeremy Doku dan Rayan Cherki juga diistirahatkan demi menjaga kondisi fisik mereka.

City sendiri masih harus menghadapi Chelsea di final Piala FA akhir pekan ini sebelum melanjutkan dua laga penentuan Liga Inggris melawan Bournemouth dan Aston Villa.

"Itu tergantung pada mereka [Arsenal]," kata Guardiola.

"Jika mereka memenangkan dua pertandingan – tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu dibicarakan."

Meski demikian, Guardiola menegaskan City akan tetap berada dalam posisi siap memanfaatkan peluang sekecil apa pun.

"Yang bisa kami lakukan hanyalah berada di sana untuk berjaga-jaga," katanya. "Dua pertandingan terakhir sangat sulit."

Pelatih asal Spanyol itu juga mengungkapkan betapa berat kondisi fisik para pemainnya di akhir musim ini.

"Dan yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah tidur secepat mungkin dan mempersiapkan diri untuk Piala FA. Itulah yang harus kita lakukan."