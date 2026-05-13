Iker Casillas Soroti Performa Real Madrid Musim Ini, Tolak Jose Mourinho

Mantan kapten Real Madrid Iker Casillas menolak Jose Mourinho kembali ke Madrid. (Istimewa)
JawaPos.com - Rumor kembalinya Jose Mourinho ke kursi pelatih Real Madrid memicu banyak reaksi, termasuk dari sang legenda klub. Iker Casillas melontarkan komentar tegas menolak soal isu yang sedang hangat di Santiago Bernabeu.
Melalui akun media sosial X miliknya yang dikutip dari Marca.com, Iker Casillas secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan terhadap kemungkinan reuni antara Real Madrid dan Jose Mourinho.
Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian publik sepak bola Spanyol, mengingat Iker Casillas dan Jose Mourinho pernah bekerja sama di Real Madris pada masa lalu dengan dinamika yang cukup kompleks.
”Saya tidak ingin dia di Real Madrid,” tulis Casillas dalam unggahan yang langsung viral di kalangan pendukung Madrid.
Meski begitu, dia menegaskan pendapat tersebut tidak dilandasi masalah pribadi. Menurut Casillas, Real Madrid seharusnya mempertimbangkan opsi pelatih lain yang dinilai lebih cocok untuk menangani tekanan besar di klub sebesar Los Blancos.
Dia menilai bahwa posisi pelatih di Madrid bukan sekadar soal nama besar, tetapi juga kecocokan dengan kebutuhan tim saat ini. Meski memberikan penolakan, Casillas tetap menunjukkan rasa hormat kepada Mourinho. Dia mengakui bahwa pelatih asal Portugal itu adalah sosok profesional dengan kualitas tinggi di dunia sepak bola.
”Dia profesional yang hebat, saya tidak punya masalah pribadi dengannya. Ini hanya pendapat saya,” tambah Iker Casillas.
Isu ini muncul di tengah spekulasi masa depan kursi pelatih Real Madrid yang kembali menjadi bahan diskusi. Performa tim dalam beberapa musim terakhir yang dinilai belum konsisten dalam meraih gelar membuat tekanan terhadap manajemen klub semakin meningkat.
Casillas juga menyinggung kondisi Real Madrid saat ini. Menurut dia, dua musim tanpa gelar adalah situasi yang tidak biasa bagi klub sebesar Madrid dan perlu menjadi perhatian serius.
