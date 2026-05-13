Sebut Jose Mourinho Cocok Tangani Real Madrid Lagi, Wesley Sneijder Sentil Keputusan Mbappe Liburan

JawaPos.com - Perdebatan soal siapa pelatih baru Real Madrid untuk musim depan terus memanas. Di tengah banyaknya nama yang muncul, Jose Mourinho kembali masuk dalam daftar kandidat yang paling sering dibicarakan.

Dukungan untuk pelatih asal Portugal itu kini datang dari mantan pemain Real Madrid, Wesley Sneijder. Sneijder menilai Mourinho masih menjadi sosok yang tepat untuk menangani Los Blancos, terutama dalam mengelola ruang ganti yang dipenuhi pemain bintang.

Pengalaman dan karakter Mourinho dianggap masih relevan untuk menghadapi situasi Real Madrid saat ini.

Dalam wawancaranya bersama Hard Rock Bet, Sneijder mengaku memiliki pengalaman berharga ketika bekerja sama dengan Mourinho.

Meski hanya semusim bersama, mantan gelandang timnas Belanda itu merasa belajar banyak tentang cara membangun dan mengontrol tim.

Menurut Sneijder, kemampuan terbesar Mourinho bukan hanya soal strategi di lapangan, tetapi bagaimana ia menjaga keseimbangan skuad yang berisi banyak pemain dengan karakter berbeda.

“Semua pelatih bisa mengatur sebelas pemain inti. Tapi yang sulit adalah mengelola seluruh skuad, termasuk pemain cadangan dan mereka yang jarang bermain,” ujar Sneijder.

Ia menjelaskan bahwa sepak bola modern membuat tugas pelatih jauh lebih kompleks dibanding beberapa tahun lalu. Jika dulu sebuah tim hanya memiliki sekitar 23 pemain inti, kini banyak klub besar membawa hampir 30 pemain dalam satu skuad musim penuh.