Carlo Ancelotti Bongkar Situasi Ruang Ganti Real Madrid dan Dukung Jose Mourinho Kembali ke Bernabeu

JawaPos.com - Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti berbicara terbuka mengenai situasi internal Real Madrid setelah meninggalkan Santiago Bernabeu. Dia menilai Real Madrid saat ini berada dalam masa transisi yang tidak mudah.

Dalam wawancara bersama The Athletic, pelatih asal Italia Carlo Ancelotti membahas banyak hal. Mulai dari regenerasi skuad Madrid, peluang Neymar tampil di Piala Dunia, hingga rumor kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid.

Menurut Carlo Ancelotti, kepergian sejumlah pemain senior Real Madrid meninggalkan dampak besar. Bukan hanya secara teknis di lapangan, tetapi juga dalam membangun atmosfer ruang ganti.

Beberapa nama seperti Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, hingga Nacho Fernandez disebut sebagai fondasi penting kesuksesan Madrid dalam beberapa musim terakhir. Menurut Ancelotti, para pemain senior itu memiliki karakter dan kepemimpinan yang membuat tim tetap solid di tengah tekanan besar.

”Atmosfer di ruang ganti sangat penting. Pemain-pemain senior punya peran besar dalam menjaga keseimbangan tim. Madrid butuh waktu untuk membangun kembali suasana seperti sebelumnya,” ujar Ancelotti.

Pelatih yang sukses mempersembahkan lima gelar Liga Champions sepanjang karirnya itu membantah anggapan bahwa para pemain Madrid terlalu dominan dan sulit diatur pelatih. Dia menegaskan, semua strategi tetap berada di bawah kendali tim pelatih, hanya saja komunikasi dengan pemain menjadi bagian penting dalam proses membangun permainan.

”Banyak yang mengira pemain Real Madrid melakukan apa saja yang mereka mau. Itu tidak benar,” tandas Ancelotti.

Ancelotti menjelaskan, selalu melibatkan pemain dalam diskusi taktik agar mereka memahami ide permainan yang diterapkan. Bahkan, komunikasi seperti itu justru membantu menciptakan hubungan yang sehat di dalam tim.