Bukan Cristiano Ronaldo, Casemiro Sebut Rekan Setimnya di Real Madrid yang Paling Komplet

JawaPos.com - Casemiro pernah bermain bersama banyak pemain hebat sepanjang karirnya, mulai dari Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos, hingga Neymar. Namun ketika diminta menyebut pemain paling komplet yang pernah menjadi rekan setimnya, gelandang asal Brasil itu justru memberikan jawaban yang cukup mengejutkan.

Bukan Cristiano Ronaldo, Modric atau Kroos. Melansir Give Me Sport, Casemiro justru memilih Gareth Bale sebagai pemain paling lengkap yang pernah bermain bersamanya selama membela Real Madrid.

Pernyataan tersebut muncul dalam wawancara bersama Rio Ferdinand. Awalnya, Ferdinand tampak cukup terkejut karena Casemiro tidak langsung menyebut nama Ronaldo, mengingat keduanya meraih begitu banyak kesuksesan bersama di Real Madrid dan Manchester United.

Namun bagi Casemiro, Bale memiliki paket kemampuan yang lebih lengkap dibanding pemain lain yang pernah dia lihat secara langsung di lapangan.

”Cristiano adalah yang terbaik, singkirkan Cristiano dari pembicaraan, tetapi bagi saya, Bale adalah pemain yang paling komplet,” tutur Casemiro.

Casemiro kemudian menjelaskan alasan di balik pilihannya tersebut. Menurut dia, Bale memiliki hampir semua atribut yang dibutuhkan seorang pesepak bola modern.

”Cristiano adalah pencetak gol, minimal 15 gol. Tetapi Bale bisa menyerang, bertahan, sundulan, mencetak gol, melakukan pelanggaran. Semua yang dia lakukan sangat bagus, sangat cepat, terlalu kuat. Dan bagi saya, Bale adalah pemain yang luar biasa, pemain yang luar biasa, pemain yang luar biasa,” papar Casemiro.

Ucapan Casemiro tentu menarik karena Bale memang sering dianggap kurang mendapat apresiasi yang layak selama berada di Real Madrid. Padahal, kontribusinya sebenarnya sangat besar.