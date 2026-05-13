Cristiano Ronaldo Gigit Jari, Blunder Bento Buyarkan Kemenangan Al Nassr di Derby Riyadh

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo harus menahan perayaan lebih lama setelah Al Nassr gagal mengamankan kemenangan penting dalam Derby Riyadh melawan Al Hilal. Laga yang berlangsung sengit itu berakhir imbang 1-1 akibat kesalahan fatal kiper Bento pada detik-detik terakhir pertandingan.

Hasil tersebut membuat persaingan gelar Liga Pro Arab Saudi musim 2025/2026 masih belum selesai. Padahal, Al Nassr sempat berada di ambang kemenangan yang bisa membawa Cristiano Ronaldo dkk semakin dekat dengan trofi juara.

Sejak awal pertandingan, duel dua klub besar Riyadh itu berlangsung dengan tempo tinggi. Al Nassr tampil cukup dominan dan mampu membuka keunggulan lewat gol Mohamed Simakan pada menit ke-37. Bek asal Prancis itu sukses memanfaatkan situasi bola mati dan membuat pendukung Al Nassr bersorak.

Setelah unggul, tim asuhan Jorge Jesus bermain lebih hati-hati sambil mencoba mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Cristiano Ronaldo juga beberapa kali terlihat aktif membantu serangan dan memberi tekanan kepada lini belakang Al Hilal.

Ketika pertandingan memasuki injury time, kemenangan Al Nassr sudah di depan mata. Namun pada menit 90+8, Bento melakukan keputusan yang dianggap terlalu berani saat mencoba keluar dari sarangnya untuk menghalau bola udara.

Alih-alih mengamankan bola, kiper asal Brasil tersebut justru gagal mengantisipasi arah bola dengan sempurna. Bola kemudian masuk ke gawang sendiri dan membuat Al Hilal menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Gol itu langsung mengubah suasana stadion. Pemain Al Hilal merayakan hasil dramatis tersebut, sementara kubu Al Nassr terlihat terpukul.

Cristiano Ronaldo tampak kecewa karena kemenangan yang sudah di depan mata harus hilang hanya dalam hitungan detik. Meski gagal meraih tiga poin penuh, peluang Al Nassr untuk menjadi juara masih terbuka.