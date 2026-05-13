Davide Ancelotti Bagikan Kisah Soal Etos Kerja Unik Cristiano Ronaldo

Megabintang Cristiano Ronaldo. (ig @lejournaldureal)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo sudah lama dikenal sebagai salah satu pesepak bola dengan disiplin dan etos kerja paling luar biasa dalam sejarah sepak bola modern. Namun cerita terbaru dari Davide Ancelotti kembali menunjukkan betapa ekstremnya dedikasi sang megabintang terhadap karirnya.
Putra Carlo Ancelotti itu membagikan kisah unik tentang Ronaldo saat keduanya bekerja bersama di Real Madrid. Menurut Davide, bahkan setelah memenangkan Ballon d'Or pun Ronaldo tetap berpikir soal latihan tambahan.
Davide Ancelotti saat ini menjadi asisten pelatih tim nasional Brasil bersama sang ayah. Sebelumnya, dia sudah mengikuti Carlo Ancelotti di berbagai klub besar seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Napoli, hingga Everton.
Melansir Football Italia, dalam wawancaranya bersama podcast Triplete milik La Gazzetta dello Sport, Davide berbicara banyak soal pengalaman melatih para pemain top dunia. Dari sekian banyak nama besar yang pernah dia temui, Ronaldo disebut sebagai sosok paling mengesankan dalam urusan profesionalisme dan etos kerja.
Davide kemudian menceritakan momen setelah Ronaldo memenangkan Ballon d'Or 2014. Alih-alih berpesta besar seperti kebanyakan pemain lain, bintang Portugal tersebut justru sangat membatasi dirinya.
”Dia memiliki etos kerja yang unik. Ketika dia memenangkan Ballon d'Or 2014, Cristiano hanya mengizinkan dirinya minum satu gelas sampanye untuk merayakannya,” kenang Davide Ancelotti.
Cerita itu belum berhenti di sana. Yang membuat Davide semakin kagum, Ronaldo bahkan merasa perlu membayar selebrasi kecil tersebut dengan tambahan latihan.
”Kemudian, pada sesi latihan pertama setelah penghargaan itu, dia meminta sesi tambahan untuk menggantinya,” ungkap Davide Ancelotti.
Kisah tersebut semakin memperkuat reputasi Ronaldo sebagai pemain yang selalu terobsesi menjaga kondisi fisik dan performa di level tertinggi. Bagi banyak pemain, memenangkan Ballon d'Or mungkin menjadi alasan sempurna untuk menikmati pesta besar.
