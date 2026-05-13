Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 14 Mei 2026 | 00.21 WIB

Davide Ancelotti Bagikan Kisah Soal Etos Kerja Unik Cristiano Ronaldo

Megabintang Cristiano Ronaldo. (ig @lejournaldureal) - Image

Megabintang Cristiano Ronaldo. (ig @lejournaldureal)

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo sudah lama dikenal sebagai salah satu pesepak bola dengan disiplin dan etos kerja paling luar biasa dalam sejarah sepak bola modern. Namun cerita terbaru dari Davide Ancelotti kembali menunjukkan betapa ekstremnya dedikasi sang megabintang terhadap karirnya.

Putra Carlo Ancelotti itu membagikan kisah unik tentang Ronaldo saat keduanya bekerja bersama di Real Madrid. Menurut Davide, bahkan setelah memenangkan Ballon d'Or pun Ronaldo tetap berpikir soal latihan tambahan.

Davide Ancelotti saat ini menjadi asisten pelatih tim nasional Brasil bersama sang ayah. Sebelumnya, dia sudah mengikuti Carlo Ancelotti di berbagai klub besar seperti Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Napoli, hingga Everton.

Melansir Football Italia, dalam wawancaranya bersama podcast Triplete milik La Gazzetta dello Sport, Davide berbicara banyak soal pengalaman melatih para pemain top dunia. Dari sekian banyak nama besar yang pernah dia temui, Ronaldo disebut sebagai sosok paling mengesankan dalam urusan profesionalisme dan etos kerja.

Davide kemudian menceritakan momen setelah Ronaldo memenangkan Ballon d'Or 2014. Alih-alih berpesta besar seperti kebanyakan pemain lain, bintang Portugal tersebut justru sangat membatasi dirinya.

”Dia memiliki etos kerja yang unik. Ketika dia memenangkan Ballon d'Or 2014, Cristiano hanya mengizinkan dirinya minum satu gelas sampanye untuk merayakannya,” kenang Davide Ancelotti.

Cerita itu belum berhenti di sana. Yang membuat Davide semakin kagum, Ronaldo bahkan merasa perlu membayar selebrasi kecil tersebut dengan tambahan latihan.

”Kemudian, pada sesi latihan pertama setelah penghargaan itu, dia meminta sesi tambahan untuk menggantinya,” ungkap Davide Ancelotti.

Kisah tersebut semakin memperkuat reputasi Ronaldo sebagai pemain yang selalu terobsesi menjaga kondisi fisik dan performa di level tertinggi. Bagi banyak pemain, memenangkan Ballon d'Or mungkin menjadi alasan sempurna untuk menikmati pesta besar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Bukan Cristiano Ronaldo, Casemiro Sebut Rekan Setimnya di Real Madrid yang Paling Komplet - Image
Sepak Bola Dunia

Bukan Cristiano Ronaldo, Casemiro Sebut Rekan Setimnya di Real Madrid yang Paling Komplet

Rabu, 13 Mei 2026 | 23.39 WIB

Al Nassr Pesta Gol! Hattrick Joao Felix dan Rekor Baru Cristiano Ronaldo Usai Tumbangkan Al Shabab 4-2 - Image
Sepak Bola Dunia

Al Nassr Pesta Gol! Hattrick Joao Felix dan Rekor Baru Cristiano Ronaldo Usai Tumbangkan Al Shabab 4-2

Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.58 WIB

Cristiano Ronaldo Balas Sindiran Al Ahli dengan Mengingatkan 5 Gelar Liga Champions yang Dimilikinya - Image
Sepak Bola

Cristiano Ronaldo Balas Sindiran Al Ahli dengan Mengingatkan 5 Gelar Liga Champions yang Dimilikinya

Minggu, 3 Mei 2026 | 06.24 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

4

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

5

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

6

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

7

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

8

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

9

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

10

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore